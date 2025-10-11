Vélez-Málaga saca a subasta una parcela para la construcción de viviendas en Torre del Mar

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha sacado a subasta pública una parcela municipal para la construcción de viviendas de renta libre, en la unidad de ejecución 1 el sector SUP. T-12, en la zona del ensanche oeste del núcleo de Torre del Mar, que se está urbanizando actualmente.

La parcela, que tiene 3.125,68 metros cuadrados y un techo edificable de 7.424,75 metros cuadrados, está libre de cargas urbanísticas.

Se trata de una parcela urbana procedente del patrimonio municipal de suelo, catalogada como de uso residencial, en la que está prevista la construcción de 71 viviendas de renta libre, en la modalidad de vivienda plurifamiliar, con planta baja y cuatro alturas más ático.

La parcela que subasta el Consistorio de Vélez-Málaga prevé la construcción de 71 viviendas. / L.O.

Subasta

La parcela sale a subasta por un importe de salida de 6.604.727.07 euros, cuya recaudación no se podrá destinar a la financiación de gastos corrientes según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La parcela se adjudicará únicamente bajo el criterio de mejor oferta económica, excluyéndose de manera expresa cualquier otro criterio.

El adjudicatario se hará cargo de todos los gravámenes, tasas e impuesto derivados de la realización del contrato. De la misma manera, todos los gastos de notaría, impuestos, licencias y tributos que se deriven de la compraventa y de la escritura pública serán por cuenta del comprador.

Construcción de viviendas en el ensanche oeste de Torre del Mar. / L.O.

Renta libre

El Consistorio se acoge a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que contempla la posibilidad de emplear el patrimonio municipal del suelo a viviendas de renta libre, máxime cuando ya está tramitando la construcción de cerca de medio millar de viviendas de VPO en el municipio, a través de la empresa municipal Emvipsa.

Además, la parcela en cuestión se encuentra dentro de un sector con una fuerte demanda de vivienda de renta libre, por su cercanía a la playa, lo que permitiría sacar el mayor rendimiento de su venta. Y los ingresos de la operación se podrán destinar a la adquisición de suelo para la construcción de viviendas protegidas; soluciones habitacionales urgentes; la gestión de los propios bienes del patrimonio municipal del suelo; la rehabilitación de la ciudad; la mejora de los espacios naturales y bienes inmuebles del patrimonio histórico; o la creación y promoción de suelo para actividades empresariales que generen empleo vinculadas a operaciones de regeneración urbana, tal y como marca el apartado 2 del artículo 129 de la LISTA.

VPO

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga cedió a finales de 2024 seis parcelas a la empresa municipal Emvipsa para la construcción de 287 viviendas de protección oficial. Se trata de seis parcelas de patrimonio municipal que permitirán la construcción de 112 viviendas repartidas entre Torre del Mar y Vélez-Málaga casi de manera inminente, además de otras 175 en Vélez, Caleta y Almayate.

De esta manera se van a construir 32 viviendas protegidas en Torre del Mar, concretamente en la esquina de la calle Alicante con la Ruta de los Campanilleros, frente a la piscina cubierta.

Asimismo, se van a construir otras 80 viviendas protegidas en otra parcela situada en la calle Doctor Laureano Casquero de Vélez-Málaga, frente al estadio Vivar Téllez. Además, se van a construir otras 175 VPO en la Cañada de Burgos, el Real Bajo, en el Ensanche Oeste de Vélez-Málaga; en Baviera Golf de Caleta de Vélez; y en Las Canteras de Almayate.