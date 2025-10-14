Lidl abrirá su primer supermercado en Torre del Mar

La cadena de supermercados alemana Lidl abrirá un nuevo supermercado en Vélez-Málaga, el primero en el núcleo de población de Torre del Mar.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha firmado un convenio con los titulares de la unidad de ejecución T-6 y la cadena alemana de alimentación para desbloquear el expediente urbanístico de una parcela situada entre la carrera de las Angustias y la calle Doctor Laureano Casquero, donde se construirá el supermercado de la cadena Lidl.

Se tratará del segundo supermercado de la cadena alemana en la capital de la Axarquía, donde ya cuenta con una tienda situada en la calle Juan Carlos I de Vélez-Málaga.

El Consistorio veleño ha suscrito un acuerdo con los propietarios de los terrenos y con la cadena Lidl para desbloquear el expediente urbanístico. / L.O.

Convenio

El convenio que desbloquea la parcela donde se ubicará el Lidl, supone la apertura de un nuevo vial de conexión entre la Carrera de las Angustias y la calle Doctor Laureano Casquero, cuyo expediente estaba bloqueado desde 1994, tras un acuerdo entre todas las partes.

El Consistorio dividió los terrenos en dos fases y aprobó la primera fase de urbanización en 2016. El convenio suscrito ahora entre todos los propietarios de los terrenos y la cadena Lidl desbloquea la segunda fase de urbanización, lo que permitirá construir el vial de conexión y que la cadena alemana pueda abrir un nuevo establecimiento.

El nuevo vial conectará la Carrera de las Angustias con la calle Doctor Laureano Casquero. / L.O.

Circulación

El Consistorio veleño valora la firma de este convenio urbanístico ya que considera vital la construcción de esta nueva cell para enlazar el vial ya construido en la primera fase con la urbanización Cerro del Águila.

De esta manera, se culmina la urbanización de la unidad de ejecución T-6 de Torre del Mar mediante la construcción de un vial que permitirá descongestionar el flujo circulatorio y peatonal del municipio.