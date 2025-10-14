Así será la nueva sede judicial de Torrox

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), han presentado hoy cómo será la nueva sede judicial de la localidad, que da servicio a los municipios de Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Sayalonga y Torrox.

Las actuales instalaciones se encuentran en un edificio de cuatro plantas, construido en 1863, en la plaza de la Hoya. El inmueble comenzó siendo vivienda particular, luego Ayuntamiento y Casa de la Cultura, antes de ser sede judicial. Y a pesar de las múltiples reformas para adaptarlo a los diferentes usos, arrastra numerosos problemas de humedad en los cerramientos y la cubierta; y adolece de falta de espacio para detenidos, archivos judiciales o aumentar la plantilla de personal.

Por ello, el 31 de julio del año pasado, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), suscribieron un convenio de colaboración para dotar a la localidad de una nueva sede judicial que triplicará la actual y solventará los problemas que impiden la creación de nuevos juzgados necesarios para atender a más de 58.000 vecinos de los ocho municipios que forman el partido judicial de Torrox.

El Ayuntamiento de Torrox invertirá 4,5 millones en la nueva sede judicial y la Junta le pagará 6 millones en un plazo de 30 años. / L.O.

Convenio

En función de dicho convenio, el Ayuntamiento de Torrox invertirá 4,5 millones en construir la nueva sede en el solar del antiguo campo de fútbol de San José, en la calle Hospital, y lo cederá a la Junta por 30 años. A cambio, la Junta pagará un canon anual al Consistorio de 205.000 euros (6 millones en total), y a los 30 años el edificio seguirá siendo municipal. Una fórmula que ya ha ejecutado con el Consistorio de Roquetas de Mar (Almería).

"El Ayuntamiento adelanta los recursos y la Junta se compromete a devolver más de 6 millones en 30 años y el edificio siempre será propiedad del Ayuntamiento, que gana en ingresos por el canon y el valor del inmueble que va a ser suyo. Es una gran apuesta por los vecinos de Torrox y el resto de los municipios que componen el partido judicial", ha subrayado el consejero.

El proyecto

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Torrox sacó a concurso la redacción del proyecto de obra de la nueva sede judicial de Torrox que se adjudicó el estudio Manuel Romero Arquitectos frente a otros seis competidores.

La actual sede judicial de Torrox, del siglo XIX, se reformará como ampliación de la casa consistorial. / L.O.

Una vez redactado el proyecto básico, se sabe que el nuevo inmueble triplicará la superficie del actual, ya que pasará de 966 m² a 2.800 m² por lo que estará completamente adaptado al nuevo modelo de tribunal de instancia, que funciona en Torrox desde el pasado 1 de julio.

Instalaciones

La nueva sede judicial contará con espacio suficiente para el tribunal de instancia, un juzgado de guardia, dos salas de vistas, dos salas Gesell para declaraciones protegidas, una sala multiusos, instalaciones para el Registro Civil, la Fiscalía y Medicina Forense, sala de lactancia y despachos para colegios profesionales.

Además, cumplirá con todas las medidas de accesibilidad, sin barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, con señalética accesible para usuarios con discapacidad visual y bucles magnéticos para facilitar la audición a personas con implantes cocleares. El inmueble contará con tres recorridos diferenciados para público, personal y detenidos, garantizando la seguridad y la privacidad necesarias.

Para Nieto será "una de las mejores sedes judiciales de Andalucía" con "lo último en infraestructuras”, ya que el Ayuntamiento ha realizado un trabajo "de gran calidad, de primer nivel, en el que se han analizado todos los detalles".

Día histórico

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha calificado la jornada de hoy de "día histórico". Medina ha recordado que comenzó a trabajar con el consejero en este proyecto en 2023 hasta firmar el convenio un año después, para dar solución a una "demanda histórica". "En este tiempo hemos avanzado más que en los últimos 30 años", ha dicho, tras recordar que la actual sede judicial era provisional y presenta problemas de accesibilidad y humedad.

Medina ha explicado que una vez redactado el proyecto básico, "el estudio de arquitectura ya está redactando el proyecto de ejecución que necesitamos para licitar las obras en enero o febrero y que durarán entre año y medio y dos años".

El regidor afirma que el convenio firmado con la Junta es justo "porque por cada euro que invierte el Ayuntamiento recibimos 1,5". Además, ha explicado que el palacete que actualmente ocupan los juzgados será rehabilitado para ampliar la sede consistorial "que se ha quedado pequeña para un municipio que no para de crecer".