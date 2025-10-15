Las Arboladas de otoño serán de Tapia, Alcaucín y Comares

Las Arboladas participativas de la Diputación de Málaga se desarrollarán este otoño en la Axarquía y la Sierra Norte. Concretamente, en Comares, el 26 de octubre, y Alcaucín y Villanueva de Tapia, el 23 y 30 de noviembre, respectivamente.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que «con las arboladas buscamos un doble propósito: la concienciación de la población y recuperar o realzar espacios. Con este doble motivo realizamos estas plantaciones utilizando especies autóctonas acostumbradas a pervivir en nuestra provincia». Contando con estas tres, desde 2016 son un total de 67 las arboladas organizadas por la Diputación, con más de 40.000 árboles y arbustos.

Para cada una, la Diputación facilitará un autobús gratuito con 50 plazas desde Málaga para unirse a otros 50 vecinos del municipio anfitrión.