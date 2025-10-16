Desarticulada una trama en Vélez-Málaga que producía y exportaba marihuana a Alemania, Suiza y Polonia

Siete personas han sido detenidas en una operación que ha desarticulado en Vélez-Málaga un entramado que producía marihuana para exportarla a países europeos, principalmente Alemania, Suiza y Polonia. El grupo, liderado por dos ciudadanos lituanos, contaba con una red de colaboradores autóctonos afincados en la comarca malagueña y en otros puntos de la provincia de Granada que alquilaban fincas aisladas para desarrollar las plantaciones de cannabis sativa. Una vez obtenida la cosecha, la droga era envasada y ocultada entre mercancía legal para su transporte por carretera hasta su destino. La media docena de registros llevados a cabo por la Policía Nacional ha permitido recuperar 70 kilos de marihuana, 8.400 euros en efectivo, varias balanzas de pesaje y máquinas de prensado, entre otros efectos.

La organización alquilaba terrenos aislados abonando cantidades muy por encima del mercado

La operación Varsovia, llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Vélez-Málaga, arrancó hace unos meses tras de detectarse los primeros movimientos de una organización que arrendaba fincas en zonas poco transitadas de la Axarquía y del interior de la provincia de Granada, lejos de urbanizaciones y casas de campo habitadas. "Tras abonar cantidades de dinero muy por encima del valor de mercado para alquilar los terrenos, los líderes de la trama se rodeaban de colaboradores autóctonos con experiencia tanto en el cultivo de marihuana como en la localización y adaptación de las fincas más apropiadas para producir grandes cosechas en cortos espacios de tiempo", ha explicado este jueves de la Comisaría Provincial de Málaga.

Una de las instalaciones desmanteladas. / L.O.

Las pesquisas revelaron que los miembros del grupo contaban con funciones muy específicas. Había personal en labores de producción y cosecha, otros encargados de labores de custodia de las guarderías de droga y los transportistas. "Todos ellos tomaban extraordinarias medidas de seguridad para intentar evitar la acción policial", han destacado. Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que los principales puntos de destino de la mercancía eran países de la Unión Europea como Alemania, Suiza y Polonia, "donde el precio de la marihuana y el hachís se multiplica de manera exponencial". Previamente, la marihuana era trasladada a un almacén en Vélez-Málaga para su envasado y camuflaje entre productos legales que eran transportados en camiones.