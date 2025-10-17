Dos policías nacionales y los vecinos evitan una tragedia en Torre del Mar

Dos policías nacionales han evitado este viernes que un hombre cayera contra el suelo desde un segundo piso en Torre del Mar, en Vélez-Málaga, tras sostenerlo durante 20 minutos por las piernas. La acción de los agentes y la posterior ayuda de los vecinos permitió que el hombre cayera sobre unos colchones, evitando así una tragedia.

Los hechos han tenido lugar esta mañana en un inmueble de este núcleo poblacional, lugar al que una patrulla acudió para dar apoyo a una ambulancia, cuyos efectivos sanitarios trataban de dar asistencia a un hombre muy agitado, presumiblemente bajo los efectos de alguna sustancia.

Durante la asistencia, el hombre hizo por saltar al vacío desde el balcón de la vivienda, ubicada en un segundo piso, pero los agentes reaccionaron con gran rapidez y sostenerlo por las extremidades inferiores durante cerca de 20 minutos. Vecinos de la zona que presenciaron los hechos se han movilizado y consiguieron colocar unos colchones bajo el balcón antes de que el hombre se precipitara definitivamente.

Según la Comisaría Provincial, no se teme por la vida del herido, que ha sido derivado al hospital comarcal donde ya se recupera. Por su parte, los agentes han resultado lesionados en el servicio, padeciendo fisuras en muñeca y antebrazo, respectivamente.