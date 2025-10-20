Rincón inicia las obras de mejora de accesibilidad en la avenida de la Torre y de la Axarquía

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha comenzado las obras de mejora de accesibilidad en la avenida de la Torre, la avenida de la Axarquía y las calles aledañas. La primera fase se centra en el tramo comprendido entre el pasaje Rome y el residencial La Marina.

Los trabajos, que cuentan con una inversión de 227.153 euros, están financiados por el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA 2025) de la Diputación de Málaga, y permitirán la contratación de 97 personas desempleadas (12 oficiales y 85 peones), todas ellas registradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El concejal de Obras y Servicios, Sergio Díaz (PP), ha explicado que "la actuación incluye mejoras en las aceras y en los vados de acceso a las viviendas y las calles colindantes". Además, ha añadido que los trabajos "no están afectando al tráfico rodado y se han establecido recorridos alternativos para el paso de peatones".

Fases

Las actuaciones han comenzado en el pasaje Rome y avanzarán a lo largo de la avenida de la Torre, afectando a urbanizaciones, viviendas y puntos destacados como el Cuartel de la Guardia Civil, hasta alcanzar el residencial La Marina.

En fases posteriores está prevista la continuación de las mejoras en el resto de la avenida de la Torre y en la avenida de la Axarquía. La ejecución de esta primera fase tiene una duración estimada de tres meses.