El Parador de Nerja afronta su mayor reforma con 30 millones de inversión

El Parador de Nerja cerraba este pasado fin de semana sus puertas para afrontar la mayor reforma integral en sus 60 años de historia. Uno de los dos establecimientos más rentables y con mejores comentarios de clientes en toda la red estatal requerirá de unos 30 millones de inversión, la mitad de todo el montante presupuestario previsto en la comunidad autónoma andaluza para estos próximos años, al objeto de transformar distintas estancias y de hacerlo mucho más sostenible.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, avanzó que los trabajos de este ambicioso proyecto comenzarán a principios de 2026, de manera que, tras unos 24 meses de mejoras y de cambios estructurales inéditos desde su apertura en 1965, este establecimiento vuelva a recibir clientes a partir de la primavera de 2028. Y no será una fecha cualquiera, puesto que por entonces la red de Paradores celebrará su primer centenario.

Sánchez estuvo acompañada por autoridades nacionales, provinciales y locales, encabezadas por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y por el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo. Asimismo arropó a buena parte de la plantilla del Parador de Nerja y tuvo palabras de reconocimiento para el director del Parador de Nerja desde principios de la pasada década, Emilio Mojón.

En su presentación, la presidenta manifestó que la transformación prevista permitirá completar «la renovación total de las habitaciones y baños, la reconfiguración de algunos espacios para mejorar la operatividad, así como la actualización de todas las instalaciones eléctricas, térmicas y de saneamiento». También se invertirá en zonas comunes, cocina, aseos públicos y áreas de personal, al tiempo que se mejoren los aparcamientos y los exteriores de la piscina o áreas ajardinadas.

De los 30 millones de euros previstos, dos corresponderán al plan de redecoración del alojamiento señero en la comarca de la Axarquía. La cadena de la red hotelera pública confía en completar antes de que concluya el presente año el proceso de adjudicación de las obras, al tiempo que, después de dos años de mejoras, «en la primavera de 2028 vamos a florecer un renovado y reformado Parador en esta bella Nerja», matizó la propia Sánchez.

Nuevos paneles fotovoltaicos

Los técnicos avanzaron el martes que el Parador de Nerja dispondrá tras su reforma integral de nuevos paneles fotovoltaicos y, además, en términos de mejora de la eficiencia energética, será sustituido el actual sistema de gasóleo por uno de aerotermia. Con estas mejoras se prevé reducir hasta en un 50% el consumo energético correspondiente a climatización y ACS, lo que supondrá un ahorro de unos 40.000 euros anuales en la factura y se rebajará en 112 toneladas la actual huella de carbono.

Para la máxima responsable estatal de Paradores, «el paso del tiempo exige la renovación completa para adaptarlo a los estándares de calidad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia que hoy se consideran irrenunciables. El Parador de Nerja es uno de los más relevantes de toda nuestra red, no solo por la afluencia de visitantes, sino porque figura entre los diez de mayor volumen de facturación».

En este sentido, Sánchez considera que su renovación es «una decisión estratégica» que refuerza el compromiso de Paradores con el turismo sostenible, la innovación y el desarrollo local. Incluso se mejorará la envolvente del establecimiento, con la sustitución de carpinterías exteriores, la reforma de cubiertas y la mejora del aislamiento en fachadas.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, incidió en el compromiso de Paradores con el término municipal nerjeño al poder afrontar en este momento «una actuación e inversión sin precedentes», que va a permitir «garantizar el futuro del establecimiento». Por su parte, el regidor de Nerja, José Alberto Armijo, subrayó el papel de la plantilla y de la dirección del establecimiento, en términos de su decidida apuesta por la calidad y el mejor servicio posible al cliente.

Al mismo tiempo, el alcalde del municipio costasoleño más oriental adelantó que el propio Ayuntamiento afrontará en los próximos dos años obras de mejora en el entorno urbano del Parador, que a su vez permitirán dotar de una experiencia renovada a las personas que de manera cotidiana o puntual accedan al recinto turístico que acaba de cumplir 60 años. En este sentido, los presentes recordaron que la construcción del establecimiento se inició en 1963 y se prolongó hasta el año 1965.