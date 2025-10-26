La pesadilla que desbordó el río Benamargosa, un año después

El 13 de noviembre de 2024 se abrió el cielo. Así lo resumen los lugareños. El río Benamargosa empezó a crecer y a crecer hasta que el agua amenazó con derrumbar el puente que une el casco histórico del municipio que le da nombre con otras localidades vecinas como Cútar o El Borge. Cauce arriba, en Comares, varias pedanías recogieron más de 200 litros por metro cuadrado en pocas horas. Casi un año después recorremos la zona cero de un territorio del interior de la Axarquía donde los daños se contaron por varios millones de euros. Queda aún mucho por hacer, pero poco a poco algunas infraestructuras han podido recuperar su aspecto original.

Una instantánea de trabajos en Benamargosa. / l.o.

Benamargosa: balance

En Benamargosa, Salvador Arcas, su alcalde, hace balance de estos casi 12 meses y remarca la labor «de todos los voluntarios y vecinos en general, sin los que no hubiera sido posible superar los problemas padecidos. La mayoría de los negocios afectados por la dana ya están abiertos y están funcionando», relata. A su juicio lo más negativo es que aún no se han recibido las ayudas prometidas por la Junta, después de que Juanma Moreno acudiese al Ayuntamiento. «Estuvieron para hacerse la foto y nos prometieron el oro y el moro», expresa después de incidir en que por ahora sólo se han transferido 25.000 euros. Especialmente es complicada la situación de la agricultura local, «pues las comunidades y los agricultores no han recibido aún nada».

Desenterrando un coche en Comares. / l.o.

Comares: reconstrucción

Por su parte, el alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, manifiesta que aún restan por reconstruir las pasarelas que cruzan algunos núcleos urbanos: «Aunque ya hemos encargado los proyectos, por la cuantía de las mismas, son unas cantidades ante las que no podemos hacer frente. No obstante, hemos podido ejecutar numerosas obras con fondos propios y con las líneas de ayudas que fundamentalmente han establecido Junta y Diputación, así como el Estado, que también ha abierto algunas líneas».

«Fuimos en su día de los pueblos que más tardó en recuperar el suministro de agua, por ejemplo. Y si bien es cierto que se prometió una nueva infraestructura por parte de la Diputación, debido a su importante cuantía, todavía no son una realidad ni el proyecto ni la licitación. Sólo hay arreglos parciales», sostiene. En su localdiad, la inversión ejecutada asciende a 500.000 euros, mientras que sólo en pasarelas necesitan 700.000 euros.

Una calle de Benamargosa. / l.o.

Informes desfavorables

En Benamargosa, Arcas especifica que está pendiente de reparación una parcela municipal, «vital para el desarrollo del municipio, y que tiene reservados de la Diputación 250.000 euros. Sin embargo, la Delegación de Agricultura, a través del servicio de Dominio Público Hidráulico, niega con informes desfavorables la ejecución de un pequeño aparcamiento junto al campo de fútbol 7, ya fue concedido, además de un gran muro de cerramiento».

Denuncia asimismo que el Gobierno central apenas ha concedido 65.000 euros y que, cerca de un años después, el Consejo de Ministro sólo financia proyectos al 50% «después del enorme coste que hemos tenido que soportar con las arcas municipales». Sí se muestra satisfecho con la Diputación, «la única entidad que ha estado a la altura, pues ha concedido más de medio millón de euros para reparar la piscina municipal y desarrollar otras obras muy necesarias» finaliza.