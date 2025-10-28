Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Invierten 540.000 euros en carreteras en Alcaucín, Salares y Almayate

La MA-4104, MA-4108 y la MA-3120 son las vías que se ven beneficiadas por estas mejoras

Obras en una de las carreteras en la Axarquía.

Alejandro González

Málaga

La Diputación de Málaga invierte 540.559,44 euros en tres carreteras de la Axarquía, en Alcaucín, Salares y Almayate, según explico ayer la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia.

Por un lado, continúa la mejora de la carretera MA-4104, principal vía de acceso a Alcaucín, con el arreglo de sus dos primeros kilómetros, desde la confluencia con la carretera autonómica A-7205. Las obras se han adjudicado por 345.584,47 euros a la empresa Inprona 2010, SL.

Por otro lado, también se está actuando en la carretera MA-4108, de Salares a Árchez, en el término municipal del primer pueblo, unas obras adjudicadas a Construcciones Glesa, SA por 111.497,07 euros. Los trabajos se extienden a lo largo de una longitud de 600 metros, entre los puntos kilométricos 2+300 y 2+900.

Por último, en la carretera MA-3120, en el término municipal de Vélez-Málaga, concretamente en la pedanía de Almayate, se lleva a cabo el asfaltado de todo el tramo de la vía, unos 500 metros. Las obras las realiza Hormigones Asfálticos Andaluces, SA con una inversión de 83.477,90 euros.

