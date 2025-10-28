Infraestructuras
Invierten 540.000 euros en carreteras en Alcaucín, Salares y Almayate
La MA-4104, MA-4108 y la MA-3120 son las vías que se ven beneficiadas por estas mejoras
La Diputación de Málaga invierte 540.559,44 euros en tres carreteras de la Axarquía, en Alcaucín, Salares y Almayate, según explico ayer la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia.
Por un lado, continúa la mejora de la carretera MA-4104, principal vía de acceso a Alcaucín, con el arreglo de sus dos primeros kilómetros, desde la confluencia con la carretera autonómica A-7205. Las obras se han adjudicado por 345.584,47 euros a la empresa Inprona 2010, SL.
Por otro lado, también se está actuando en la carretera MA-4108, de Salares a Árchez, en el término municipal del primer pueblo, unas obras adjudicadas a Construcciones Glesa, SA por 111.497,07 euros. Los trabajos se extienden a lo largo de una longitud de 600 metros, entre los puntos kilométricos 2+300 y 2+900.
Por último, en la carretera MA-3120, en el término municipal de Vélez-Málaga, concretamente en la pedanía de Almayate, se lleva a cabo el asfaltado de todo el tramo de la vía, unos 500 metros. Las obras las realiza Hormigones Asfálticos Andaluces, SA con una inversión de 83.477,90 euros.
