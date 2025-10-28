Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Torrox modifica el PGOU para crear suelos industriales en la costa

Ha aprobado inicialmente por unanimidad una propuesta del equipo de Gobierno para la innovación del PGOU en el Pago La Boticaria

Vista aerea de Torrox.

Vista aerea de Torrox. / l.o.

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torrox ha aprobado inicialmente por unanimidad una propuesta del equipo de Gobierno para la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el Pago La Boticaria, a ambos lados de la carretera A7207 de acceso a Torrox desde la costa.

Así, pasará a ser suelo urbanizable no sectorizado para posibilitar un uso terciario como «industrial escaparate». El alcalde, Óscar Medina, ha destacado que «Torrox sigue creciendo a un gran ritmo en todos los ámbitos y liderando el crecimiento demográfico en Andalucía, por encima de otras ciudades de la Costa del Sol, como Marbella, Estepona o Benalmádena».

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, «en los últimos ocho años, hemos incrementado la población en un 38,5%, sumando 5.815 nuevos residentes y superando los 22.000 habitantes».

«Tenemos que dar una respuesta eficaz reforzar un crecimiento ordenado, sostenible y de calidad junto a nuestros vecinos, comerciantes y empresarios», añadió. El sector se adaptará «a las necesidades de crecimiento económico local» compatibles con «usos comerciales, hoteleros y terciarios en general».

