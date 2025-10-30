A prisión un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta

Un operativo de la Guardia Civil se ha desplegado este jueves en Cómpeta para intentar localizar a un hombre que llevaría desaparecido dos meses, una investigación en la que ha sido detenido otro varón que ya ha ingresado en prisión provisional.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Torrox investiga la desaparición de un vecino del municipio, una causa en la que se ha declarado el secreto sumarial de las actuaciones, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fruto de las investigaciones policiales se ha detenido a un hombre, que ha ingresado en prisión por orden judicial.

Por su parte, fuentes próximas a la investigación han señalado que un operativo de la Guardia Civil trata de localizar este jueves a un hombre desaparecido hace dos meses en esta localidad de la comarca de la Axarquía.