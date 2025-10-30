Investigación
A prisión un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta
Un operativo de la Guardia Civil trata de localizar este jueves a un hombre desaparecido hace dos meses en esta localidad de la comarca de la Axarquía
Un operativo de la Guardia Civil se ha desplegado este jueves en Cómpeta para intentar localizar a un hombre que llevaría desaparecido dos meses, una investigación en la que ha sido detenido otro varón que ya ha ingresado en prisión provisional.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Torrox investiga la desaparición de un vecino del municipio, una causa en la que se ha declarado el secreto sumarial de las actuaciones, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Fruto de las investigaciones policiales se ha detenido a un hombre, que ha ingresado en prisión por orden judicial.
Por su parte, fuentes próximas a la investigación han señalado que un operativo de la Guardia Civil trata de localizar este jueves a un hombre desaparecido hace dos meses en esta localidad de la comarca de la Axarquía.
- Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Moral ante el rechazo vecinal
- Vélez-Málaga saca a subasta una parcela para la construcción de viviendas en Torre del Mar
- Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado en la N-340 a su paso por la costa de Vélez-Málaga
- Dos policías nacionales y los vecinos evitan una tragedia en Torre del Mar
- El Parador de Nerja afronta su mayor reforma con 30 millones de inversión
- Lidl abrirá su primer supermercado en Torre del Mar
- Nerja impulsa un proyecto turístico con miradores en los acantilados de Maro-Cerro Gordo
- La pesadilla que desbordó el río Benamargosa, un año después