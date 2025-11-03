Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre

El Ministerio de Fomento va a realizar cortes de carretera en un tramo de la antigua N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, durante dos semanas y media, para acometer unas obras de conservación.

Los trabajos comenzarán este martes 4 de noviembre, a las ocho y media de la mañana, entre los kilómetros 262,7 y 269,3, en sentido Málaga.

La interrupción del tráfico rodado se efectuará hasta el viernes 21 de noviembre, en horarios de 08.30 a 19.00 horas de lunes a jueves, y los viernes, de 08.30 a 15.00 horas.

Los trabajos consistirán en la reparación de los desperfectos existentes y en la renovación de la capa de rodadura para incrementar la seguridad vial.

La fase 2 de la mejora de la N-340 durará del 12 al 21 de noviembre. / Ministerio de Fomento.

Fases

Las obras se desarrollarán en dos fases. En una primera fase se trabajará entre los kilómetros 262,7 y 264,8 de la N-340, desde el martes 4 de noviembre hasta el martes 11 de noviembre.

En una segunda fase se reparará la vía entre los kilómetros 264,8 y 269,3 de la N-340. En ambas fases, las tareas de reparación del firme obligarán a cortar el acceso a la carretera N-340 desde la carretera MA-3203.

Alternativas

Para evitar grandes retenciones de tráfico, el Ministerio va a habilitar itinerarios alternativos debidamente señalizados en la autovía A-7 a través de los enlaces entre los kilómetros 953 y 967, durante la fase 1 y entre los enlaces de los kilómetros 953 y 960 durante la fase 2.

Estas actuaciones se realizan dentro del proyecto de Conservación y el Mantenimiento de firmes en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental del periodo 2024-2027, que fue adjudicado por 17,93 millones de euros.