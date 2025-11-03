Tribunales
Un detenido acepta la condena por disparar sobre dos hermanos en el núcleo veleño de Almayate
La sentencia fue fruto de un acuerdo de conformidad por el que el autor de los disparos y de las amenazas se conformó con la pena solicitada
EP
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, en funciones de guardia, condenó el pasado sábado por la comisión de dos delitos de amenazas y otro de lesiones leves al hombre detenido por disparar a dos hermanastros con una escopeta de plomillos tras mantener una discusión en un bar del núcleo veleño de Almayate.
Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que han precisado que la sentencia fue fruto de un acuerdo de conformidad por el que el autor de los disparos y de las amenazas se conformó con la pena solicitada.
También se condenó a uno de los hermanos agredidos por causar lesiones leves a un acompañante del agresor principal y también por provocar daños a su vehículo.
La sentencia de conformidad establece para el principal acusado una condena a cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos de amenazas dirigidos a los hermanastros y al pago de una multa de diez euros al día durante un periodo de 20 días por las lesiones superficiales causadas al hermano menor implicado en los hechos.
Por otro lado, la Sección de la plaza número 4 también condenó al hermano de mayor edad por un delito leve de lesiones al amigo del hombre que le disparó al pago de una multa de cuatro meses a razón de diez euros al día y al pago de otra multa de 20 días a razón de la misma cuantía diaria por los daños ocasionados en su vehículo.
