Servicios
Rincón inicia la identificación de titulares de sepulturas centenarias en el cementerio de La Cala del Moral
El objetivo es actualizar el registro y regularizar las sepulturas más antiguas, muchas de las cuales se encuentran deterioradas por el paso del tiempo
L.O.
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha iniciado un procedimiento para la identificación de los titulares o herederos de las sepulturas ubicadas en el patio A del cementerio de La Cala del Moral, que cuentan con una antigüedad superior a los 100 años.
El objetivo es actualizar el registro municipal del cementerio y regularizar la situación administrativa de las sepulturas más antiguas, muchas de las cuales presentan un notable deterioro debido al paso del tiempo.
"Este proceso permitirá localizar a los titulares o sus herederos y poner al día la documentación de las sepulturas más antiguas", incide la edil de Cementerios, Pepi Carnero (PP), quién ha pedido la colaboración de los vecinos y familias para facilitar la información y documentación necesaria en el menor plazo posible.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha explicado que "con esta medida queremos garantizar una gestión adecuada y responsable de nuestros cementerios municipales que garantice la conservación y el adecuado funcionamiento".
Información
Los posibles titulares o herederos de las sepulturas deberán acudir a la Oficina de la Tesorería Municipal, en la plaza Al-Ándalus n.º 1) en horario de 09:00 a 14:00 horas, o bien contactar telefónicamente a través de los números 952 07 51 78 / 952 07 50 99.
Para acreditar la titularidad se deberá presentar el Documento de Identidad (DNI/NIE), el título o justificante de titularidad o carta de pago, y en caso de herederos, la acreditación del vínculo familiar o testamento.
- Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Moral ante el rechazo vecinal
- Vélez-Málaga saca a subasta una parcela para la construcción de viviendas en Torre del Mar
- Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado en la N-340 a su paso por la costa de Vélez-Málaga
- Dos policías nacionales y los vecinos evitan una tragedia en Torre del Mar
- El Parador de Nerja afronta su mayor reforma con 30 millones de inversión
- Lidl abrirá su primer supermercado en Torre del Mar
- Nerja impulsa un proyecto turístico con miradores en los acantilados de Maro-Cerro Gordo
- La pesadilla que desbordó el río Benamargosa, un año después