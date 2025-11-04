Alcaucín celebra este sábado la Fiesta de la Castaña

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía; Jorge Martín; la alcaldesa de Alcaucín, Ágata González, y las concejalas de Fiestas y Cultura, Paula Núñez; y la de Turismo, Wendy Voorhaar, han presentado la Fiesta de la Castaña, que tendrá lugar este sábado 8 de noviembre.

Martín ha valorado que "se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial, que cada año congrega más personas, y aunque siempre nos ha evocado al otoño, también se presenta como antesala de la Navidad con el reparto de los primeros mantecados y copitas de anís". Así, ha definido la cita como "una fiesta muy acogedora, con mucho sabor a pueblo: por sus degustaciones y por lo familiar que resulta". "Pero la Fiesta de la Castaña es sólo un aliciente más para disfrutar de un buen fin de semana en Alcaucín, para pasear por el Parque Natural de las Sierras Tejeda y Almijara partiendo del popular área recreativa del Alcázar. Además es fácil darse una escapada porque tiene muy buenas conexiones con Málaga y Granada, y muchas opciones de alojamiento", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Alcaucín, Ágatha González, ha explicado que esta fiesta tiene lugar el primer fin de semana de noviembre y como curiosidad, ha apuntado que aunque en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, apenas tenemos castaños; sin embargo, la celebramos en recuerdo de generaciones anteriores". "Se remonta a hace muchos años, cuando en la Noche de los Difuntos los jóvenes del pueblo iban pidiendo por las casas castañas, batatas y mantecados para comérselas en la plaza al toque de las campanas de la iglesia", ha dicho.

Presentación de la Fiesta de la Castaña de Alcaucín / L.O.

Posteriormente, ha continuado, "cada uno hacía una aportación para comprarlas y comerlas en el Teleclub del municipio, posteriormente, la Escuela de Adultos comenzó a organizarla con la colaboración de la Asociación de Mujeres Albahaca recuperando la tradición para los vecinos u vecinas. Venía un castañero y en los hornos de dos panadería se asaban las batatas pero venían tantos visitantes que ya no pudieron hacer cargo, y finalmente el Ayuntamiento decidió asumir la Fiesta de la Castaña con la colaboración de la asociación y de los vecinos y vecinas del pueblo".

De igual modo, González ha comentado que la batatas las adquieren a un agricultor del pueblo y los mantecados a las panaderías locales. "Así que este sábado tenemos nuestra tradicional fiesta de la castaña en la que se repartirán más de 400 kilos". También se repartirán productos típicos de la zona como son los mantecados, batatas y una copita de anís, ha comentado la regidora, que ha añadido que es una fiesta que "invita a reunirse a las familias, a los vecinos, a los de otros pueblos cercanos o a los visitantes que estos días están por nuestro pueblo".

Asimismo, la concejala de Fiestas y Cultura ha explicado el programa de actividades que arrancará a las doce del mediodía con una masterclass de zumba a manos de Evelyn Ríos. Con ella continuará la música hasta las dos de la tarde, hora en que comenzarán las degustaciones de pollo asado con patatas.

Durante todo el día habrá puestos para la compra de productos tradicionales andaluces como vino, embutido, aceite o turrones. A las 17.00 horas tomará el relevo Infinity Show, "y empezaremos el asado de las castañas y reparto de dulces". A las 20.00 horas está previsto el pregón de la Fiesta de la Castaña 2025 que ofrecerá la presidenta de la Asociación Esperanza, María Ramos. A continuación le entregarán la Castaña de Honor a un vecino del municipio.

La música seguirá con la orquesta Infinity Show y el dj José Muñoz estará en los descansos. A las 20.30 horas volverá la Orquesta Infinity Show, seguido del dj José Muñoz.