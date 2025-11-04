Almáchar celebra el Mercado Moscatel, con la uva pasa de protagonista

El IX Mercado Moscatel del municipio malagueño de Almáchar se celebrará el domingo, 9 de noviembre, en Parque María Zambrano de la localidad. Así lo han informado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el teniente alcalde de Almáchar, Mario Torres; la edil de Cultura, Rocío Reyes, y el representante de la Asociación Moscatel, Juan Gámez y Sebastián Cárdenas.

Martín ha explicado que es un evento gastronómico que "sirve para dinamizar nuestros pueblos durante el fin de semana, y sobre todo, para poner en valor nuestros productos autóctonos, de calidad y proximidad". Además, ha resaltado la uva pasa moscatel "un cultivo del que nos sentimos muy orgullosos, que tiene a muchas familias detrás, que dice mucho de una comarca como la Axarquía y que fue declarado Sipam por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación".

"Pero en el Mercado Moscatel también encontraremos otros cultivos que prácticamente pasan del árbol a la mesa, o que representan lo mejor de nuestras empresas locales como los vinos, quesos o embutidos. Todos ellos de calidad, y a buen precio", ha agregado, al tiempo que ha lanzando una invitación a que "vengan este domingo a disfrutar de Almáchar, de ese mercado donde encontrarán productos excelentes, saludables y artesanales. También de cultura y tradición, dos aspectos a tener en cuenta cuando programamos nuestras escapadas rurales".

Por su parte, el teniente alcalde de Almáchar, Mario Torres, ha recordado que "el segundo domingo de noviembre ya está marcada en la agenda malagueña este evento que se ha convertido en un referente entre los mercados de proximidad". En este sentido, ha agradecido a la Asociación Moscatel la puesta en marcha de esta iniciativa que han impulsado como ya hicieron de forma ejemplar para que consiguiésemos el Sipam para la uva pasa moscatel".

"Este mercado aúna tradición, gastronomía, y productos de proximidad con la uva pasa moscatel como protagonista, pero también con muchos productos ganaderos y agrícolas de la comarca. Y además, suma también ingredientes importantísimo como es el folclore y la cultura local, entre otros los verdiales o los bailes de rueda", ha destacado el teniente alcalde de Almáchar.

Torres ha dado a conocer el programa de esta novena edición cuya apertura está prevista para las 10.30 horas siendo la inauguración a las 11.00 horas. Media hora después se hará entrega del reconocimiento de Embajador Moscatel "a José Ríos Lozano, el agricultor almachareño José Ríos, miembro de la Asociación Moscatel y de la Cooperativa Pasera del Santo Cristo de la Banda Verde".

Sobre las 12.00 horas será la entrega de premios del V Concurso de 'Ventanas al Arte y al Moscatel' convocado por la Asociación Moscatel, los ayuntamientos de Almáchar, Cómpeta, El Borge, Iznate, Moclinejo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía; la Diputación de Málaga a través de la marca Sabor a Málaga; Gusto del Sur, marca de la Junta de Andalucía; Ucopaxa y la bodega Dimobe.

Este certamen arrancó a principios de agosto con la finalidad de que los artistas que concurriesen pintasen sensaciones o experiencias relacionadas con la uva pasa moscatel. Durante todo el día se podrán ver las obras en la Sala Axarquía en el CAD, que podrán ser adquiridas. Las ganadoras estarán en el recinto del Parque María Zambrano donde se celebra el mercado.

También a las 12.30 horas habrá degustación de ajoblanco y se pondrá en marcha un taller para la elaboración de esta tradicional sopa fría malagueña, entre otras actividades, entre las que también está cata de vinos y actuaciones.

La clausura del Mercado Moscatel tendrá lugar a las 18.30 horas. Sobre el Mercado Moscatel, Cárdenas ha explicado que habrá un total de quince expositores donde se podrán comprar uvas pasas moscatel, vinos, vermut, embutidos, quesos, miel, mermelada, pan, mantecados, dulces o mistela, entre otros productos artesanales.

El Mercado Moscatel cuenta con las colaboraciones de la Diputación Provincial de Málaga a través de Sabor a Málaga, la Junta de Andalucía a través de la marca agroalimentaria 'Gusto del Sur', la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Corazón Moscatel, la Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, Ucopasa y Dimobe.