Música
El Festival Itinerante de Verdiales recala este sábado en Colmenar
Participarán siete pandas representando a los tres estilos de la provincia: Montes, Comares y Almogía
Colmenar será este sábado 8 de noviembre el anfitrión del XXI Festival Itinerante de Verdiales de la Diputación de Málaga. Así lo han dado a conocer el vicepresidente de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo, y el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Colmenar, José Martín; el vicepresidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, Ramón Santamaría, y Alfonso Miguel Rodríguez, representante de la Escuela de Verdiales de Colmenar.
Mestanza ha recordado que esta fiesta tradicional dejó de celebrarse durante algunos años hasta que fue recuperada por la Diputación en 2022 "con el propósito de fortalecer los lazos entre los pueblos que tienen afición a los verdiales y difundir y preservar la identidad cultural de la provincia y esta manifestación artística autóctona que está reconocida como Bien de Interés Cultural".
Con ese mismo propósito, la Diputación subvenciona las 12 escuelas de verdiales que existen en la provincia, una de ellas la de Colmenar, de estilo Montes, que ya lleva tres años funcionando y que participará este sábado junto a siete pandas de los tres estilos: Montes, Comares y Almogía.
En concreto, las pandas participantes serán Santo Pitar y Primera del Puerto, de estilo Montes; Raíces de Málaga y El Borge, de estilo Comares; y El Sexmo, Los Moras y Los Lagares, de estilo Almogía.
El encuentro dará comienzo a las 17.30 horas con el encuentro de las pandas en el polideportivo de Colmenar, desde donde arrancará un pasacalles hasta el recinto de la piscina municipal. Aquí, a las 18.00 horas, dará comienzo el festival, que es de entrada libre y gratuita.
