Vélez-Málaga reserva suelo para VPO en el centro histórico

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha comenzado los trámites para reservar una nueva pastilla de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en el centro histórico del municipio.

Se trata de una pastilla formada por varias parcelas de terreno situadas entre las calles Pescadería Vieja, Federico Vahey y Juan Fernández Palma.

Entre todas ellas suman una superficie de unos 1.000 metros cuadrados que se quieren destinar a vivienda protegida.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha explicado que en un principio estos terrenos se destinarán como aparcamiento público para paliar la falta de plazas de estacionamiento en el casco urbano.

No obstante, el fin último de la reserva de estos terrenos es la construcción de vivienda a precios asequibles para colectivos vulnerables y jóvenes con dificultades para acceder a una vivienda en régimen de compra o alquiler.

El delegado de Urbanismo y Arquitectura, Celestino Rivas, ha revelado que ya se ha realizado un informe de valoración de los terrenos y un estudio del encaje de las viviendas que se pueden ejecutar en dicha parcela.