Educación
Licitan las obras para unificar la zona de Infantil y Primaria del CEIP a Candelaria de Benagalbón
Evitará que los alumnos de Infantil, de 3 a 5 años, tengan que salir a la calle para todos los días para ir y volver del comedor, que se encuentra en la zona de Primaria, en otra parcela diferente
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha sacado a concurso las obras de acondicionamiento de los terrenos para unificar las enseñanzas de Infantil y de Primaria del CEIP La Candelaria de Benagalbón en unas mismas instalaciones.
Actualmente, la etapa de Infantil se imparte en unas dependencias situadas en las antiguas escuelas y viviendas de maestros de Benagalbón, cuyas instalaciones tienen más de 50 años de antigüedad lo que supone continuas obras de rehabilitación y mantenimiento.
Además, la zona de Infantil se encuentra físicamente separada del núcleo principal del centro educativo, donde se encuentra el comedor, por lo que los niños de 3 a 5 años deben desplazarse todos los días por la calle para y volver de comer.
Acondicionamiento
Las obras consisten en acondicionar una zona de terreno situada junto al área de aparcamientos del centro para instalar dos módulos prefabricados, comprometidos por la Junta de Andalucía, con capacidad para dos aulas independientes cada una.
Esta zona presenta un gran desnivel por lo que las obras se centrarán en nivelar el terreno y acondicionarlo para instalar los módulos prefabricados en condiciones de seguridad y levantar muros de contención para soportar el terreno.
Servicios
Una vez acometidos los trabajos sobre el terreno, se acometerán las obras necesarias para dotar a las aulas de todo tipo de servicios, agua, saneamiento (cada módulo dispone de dos aseos), electricidad y fibra óptica, entre otros. Asimismo, se construirán los accesos necesarios para conectar a los alumnos de Infantil con el resto de las instalaciones educativas ya existentes.
La zona de obras permanecerá perimetrada y aislada del resto del colegio mientras duren los trabajos, para seguridad de los alumnos e incluso algunas tareas se acometerán en horario no lectivo o bien los fines de semana para no interferir la actividad escolar.
Las obras, que suponen desplazar unos metros un cenador de madera que hay junto al aparcamiento, salen a concurso por un importe de 193.749,36 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- Vélez-Málaga saca a subasta una parcela para la construcción de viviendas en Torre del Mar
- Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado en la N-340 a su paso por la costa de Vélez-Málaga
- Dos policías nacionales y los vecinos evitan una tragedia en Torre del Mar
- El Parador de Nerja afronta su mayor reforma con 30 millones de inversión
- Lidl abrirá su primer supermercado en Torre del Mar
- La pesadilla que desbordó el río Benamargosa, un año después
- A prisión un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta