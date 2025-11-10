Licitan las obras para unificar la zona de Infantil y Primaria del CEIP a Candelaria de Benagalbón

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha sacado a concurso las obras de acondicionamiento de los terrenos para unificar las enseñanzas de Infantil y de Primaria del CEIP La Candelaria de Benagalbón en unas mismas instalaciones.

Actualmente, la etapa de Infantil se imparte en unas dependencias situadas en las antiguas escuelas y viviendas de maestros de Benagalbón, cuyas instalaciones tienen más de 50 años de antigüedad lo que supone continuas obras de rehabilitación y mantenimiento.

Además, la zona de Infantil se encuentra físicamente separada del núcleo principal del centro educativo, donde se encuentra el comedor, por lo que los niños de 3 a 5 años deben desplazarse todos los días por la calle para y volver de comer.

Para unificar las aulas de Infantil y Primaria del CEIP La Candelaria será necesario nivelar parte de un terreno ajardinado. / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Acondicionamiento

Las obras consisten en acondicionar una zona de terreno situada junto al área de aparcamientos del centro para instalar dos módulos prefabricados, comprometidos por la Junta de Andalucía, con capacidad para dos aulas independientes cada una.

Esta zona presenta un gran desnivel por lo que las obras se centrarán en nivelar el terreno y acondicionarlo para instalar los módulos prefabricados en condiciones de seguridad y levantar muros de contención para soportar el terreno.

Las aulas prefabricadas del CEIP La Candelaria contarán con todo tipo de servicios. / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Servicios

Una vez acometidos los trabajos sobre el terreno, se acometerán las obras necesarias para dotar a las aulas de todo tipo de servicios, agua, saneamiento (cada módulo dispone de dos aseos), electricidad y fibra óptica, entre otros. Asimismo, se construirán los accesos necesarios para conectar a los alumnos de Infantil con el resto de las instalaciones educativas ya existentes.

La zona de obras permanecerá perimetrada y aislada del resto del colegio mientras duren los trabajos, para seguridad de los alumnos e incluso algunas tareas se acometerán en horario no lectivo o bien los fines de semana para no interferir la actividad escolar.

Las obras, que suponen desplazar unos metros un cenador de madera que hay junto al aparcamiento, salen a concurso por un importe de 193.749,36 euros y un plazo de ejecución de tres meses.