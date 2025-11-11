Detenido por estafa un empresario dedicado a la compra-venta de vehículos en Rincón

Un empresario dedicado a la compra-venta de vehículos ha sido detenido por la Guardia Civil de Rincón de la Victoria por presuntamente estafar a dos personas a las que habría defraudado unos 40.000 euros.

Al arrestado se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, según ha informado este martes la Guardia Civil en un comunicado .

La investigación se inició tras la interposición de dos denuncias en dependencias de la Guardia Civil donde las víctimas manifestaron haber sido objeto de operaciones fraudulentas en la financiación de vehículos.

En uno de los casos, uno de los perjudicados se interesó en la compra de un vehículo en el concesionario del detenido. Para ello le solicitaron una serie de datos personales, aunque finalmente nunca llegó a adquirir el vehículo. Poco tiempo después, esta persona descubrió que se había puesto a su nombre un vehículo sin su consentimiento, generándole deudas y sanciones.

La segunda víctima era una mujer que suscribió un préstamo de 20.000 euros por la compra de un vehículo, supuestamente engañada por el detenido, quien se apropió de una importante cantidad de dinero procedente de la no cancelación de la financiación, tal y como habían pactado.

Investigación

Tras las dos denuncias de las víctimas, los agentes procedieron a la detención del propietario del concesionario ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria.

La investigación ha determinado que el detenido utilizaba sociedades vinculadas a su nombre para realizar las operaciones ilícitas y logró estafar presuntamente unos 40.000 euros en estos dos casos.

La investigación continúa abierta ya que no se descarta la existencia de más víctimas afectadas.