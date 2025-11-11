Diez kilómetros de retenciones en la A-7 en Rincón tras la avería de un camión

Un atasco de diez kilómetros ha bloqueado este martes el acceso a Málaga capital desde la zona Este. Otro más, aunque más larog de lo habiutal, en una dinámica que se está convirtiendo en habitual en la entrada a la capital desde la A-7. En esta ocasión la causa ha sido la avería de un camión de grandes dimensiones que ha bloqueado el carril derecho de la autovía durante toda la mañana.

Cuatro imágenes de las cámaras de Tráfico que muestran el camión averiado y los atascos en Rincón y Benagalgabón / DGT

Según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico la Dirección General de Tráfico (DGT), el vehículo se averió sobre las 7.19 horas, cuando circulaba en dirección a Málaga a la altura de Rincón de la Victoria, entre la salida al núcleo y la de la Cala del Moral y Totalán. Desde entonces, el camión ocupa el carril derecho de la vía en dirección a Málaga, esperando la llegada de una grúa para que pueda ser retirado de la carretera. Eso supone que desde primera hora de la mañana se acumulen usuarios, que para llegar a la capital o la Universidad, el trayecto les lleve el doble o el triple de tiempo del que gastarían con tráfico fluido.

Retención en la autovía A-7 este martes. / Álex Zea

Las retenciones, en sentido Málaga, comienzan a la altura de Benajarafe, en el kilómetro 961 de la A-7, y llegan hasta el citado punto en Rincón, en el kilómetro 971. Tras la averia del camión, agentes de Tráfico de la Guardia Civil y efectivos de mantenimiento de carreteras han señalizado y cortado el carril derecho, que sigue cortado.