Antonio Sanz garantiza que Rincón de la Victoria tendrá por fin un segundo centro de salud

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía que la Junta trabaja ya en "la licitación de los contratos de dirección facultativa y del contrato de obra del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria".

Sanz ha añadido que "el presupuesto para 2026 incluye una partida de dos millones de euros para el proyecto, que contará con una inversión final que rozará los 15 millones de euros".

Con ello, ha subrayado Sanz, el Gobierno andaluz "cumple con su compromiso" de construir un nuevo centro de salud en el municipio que "multiplicará por cuatro la superficie actual, contará con 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental".

El proyecto "sumará nuevas zonas de aparcamiento en la zona" con el objetivo último de mejorar la calidad asistencial de los rinconeros", según ha dicho el consejero.

El alcalde de Rincón, Francisco Salado, firmó en 2021 un protocolo para la construcción del centro de salud en Rincón de la Victoria. / L.O.

Cinco años de trámites

El consejero de Sanidad ha recordado que "llevamos muchos meses trabajando, mano a mano con el Ayuntamiento de la localidad, en la cesión de la parcela, en el desarrollo del programa funcional del Centro y en el proyecto básico y de ejecución".

De hecho el 21 de julio de 2021, el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó sendos protocolos con los alcaldes de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), y Nerja, José Alberto Armijo (PP), para la construcción de un centro de salud en cada uno de dichos municipios.

En función de dicho protocolo, los ayuntamientos cedían una parcela para el nuevo centro de salud; regularizaba su situación catastral, la urbanizaban y contrataban la redacción del proyecto básico y de ejecución, que posteriormente recibiría el visto bueno de la administración autonómica, de acuerdo con el programa funcional redactado por el SAS.

El proyecto

El Ayuntamiento de Rincón cedió una parcela de 3.800 m² situada en Huerta Julián, y redactó el proyecto del centro, que se presentó el 15 de abril de 2024. El edificio, según el proyecto constará de planta baja más tres y sótano, con 44 consultas estándar, dos polivalentes, una para sospechas infecciosas, diez para pediatría/enfermería/vacunas, una para el gabinete odontológico, otra para cirugía menor, otra para radiología, una para rehabilitación, cuatro estándar para atención continuada y una para salud mental.

La delegada de la Junta, Patricia Navarro, y el alcalde de Rincón, Francisco Salado, presentaron el proyecto del centro de salud de Rincón de la Victoria en abril de 2024. / L.O.

La Junta de Andalucía se comprometía entonces a supervisar el proyecto y licitar las obras pero hasta ahora no han salido a concurso, cuando las obras del nuevo centro de salud de Nerja, comprometidas también en 2021, salieron a concurso el 27 de septiembre de 2023, por un importe 9.460.549,29 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

El Ayuntamiento rinconero se sentía agraviado y en agosto de este mismo año aprobó una resolución por unanimidad para exigir a la Junta de Andalucía el inicio de las obras, unas obras cuyo concurso parece más cerca tras las palabras del nuevo consejero de Salud en el Parlamento Andaluz.

Compromiso

Para Sanz, los avances en este proyecto constituyen una prueba más del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno por "seguir invirtiendo en infraestructuras sanitarias en Málaga, al igual que el resto de Andalucía, para mejorar la calidad asistencial de nuestro Sistema Sanitario Público".

Así, ha recordado que "a nuestra llegada al Gobierno de Andalucía nos encontramos una situación de completo abandono de la sanidad malagueña". Desde entonces, ha incidido, "nos hemos marcado el firme propósito de mejorar sus dispositivos sanitarios, en régimen de equidad con el resto de las provincias andaluzas".

Y ha puesto como ejemplo la licitación del proyecto de obra del futuro centro de salud de la barriada de Gamarra en la capital malagueña, después de más de 20 años de espera".