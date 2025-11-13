Sucesos
Detenido por robar joyas a su pareja en Rincón de la Victoria
El hombre, que ha sido arrestado en la provincia de Almería, vendió parte del botín en una tienda de compraventa de oro por 7.000 euros
Un hombre ha sido detenido por presuntamente robarle joyas valoradas en cerca de 15.000 euros a su propia pareja en Rincón de la Victoria. Según ha informado la Comandancia de Málaga, la investigación se inició tras presentarse la víctima en dependencias de la Guardia Civil de la localidad para denunciar la desaparición de varias piezas de joyería de alto valor sentimental.
Las diligencias practicadas por los agentes permitieron determinar que el supuesto autor del robo era su pareja sentimental que, valiéndose de la confianza derivada de la relación, sustrajo las joyas sin consentimiento de la propietaria. Con todos los datos recabados en la investigación, se procedió a la detención del supuesto autor del hecho en la localidad almeriense de Carboneras donde residía, realizándose el registro en su domicilio con la correspondiente autorización judicial.
Venta en Málaga
La investigación ha confirmado que el investigado vendió en un local autorizado para la compraventa de oro de la localidad de Málaga varias de las piezas sustraídas por alrededor de 7.000 euros, aunque todas las joyas hurtadas sumarían un valor de unos 15.000.
