Vélez-Málaga anuncia un nuevo plan de asfaltado para 20 calles

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, ha anunciado un nuevo plan de asfaltado, con una inversión de 278.069 euros, frente a los 90.000 de otras ediciones. El plazo de ejecución aproximado se estipula en un mes, sobre una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados.

El grueso de las obras se destinará a distintos enclaves. En primera instancia, se aplicarán funciones de templado de aglomerado, con la ejecución de 11 pasos peatonales elevados en Vélez-Málaga y Torre del Mar. Asimismo, se pavimentarán los viales de calle Tenería, Vidriales, San Telmo y José de Ribera, en el núcleo principal; también se procederá en la N-340 y en el río Lagos, en el núcleo poblacional; en Torre del Mar, se acometerán acciones en Toré Toré y avenida de Colón; en el pavimento de calle Jacaranda (Chilches), Paraíso del Sol (Benajarafe), Camelias (Almayate) y Sierra Nevada (Caleta de Vélez); en tramos de Almayate a Cajiz, en la carretera de Ribera (hacia Toscanos) y Cañada del Capitán; y, finalmente, en calles Lomilla y Pajuelo, en Cajiz, y en Playa Linda de Benajarafe.