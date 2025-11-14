Rincón de la Victoria construirá más de 90 nuevas viviendas públicas entre 2025 y 2026

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria tiene previsto construir más de 90 nuevas viviendas públicas entre este año y el próximo. Antes de finalizar el año comenzarán las obras de dos nuevas promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el sector TB-18 de Torre de Benagalbón, junto al IES Margarita Salas.

En concreto, se trata de 31 viviendas en venta en régimen de cooperativa, ya sorteadas y adjudicadas en 2024, y 20 viviendas destinadas al alquiler social sobre una parcela de titularidad municipal procedente de la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción "por el importante trabajo que venimos realizando en los últimos años en materia urbanística y de vivienda que supondrá la construcción de casi un centenar de viviendas públicas en un año".

"Seguimos con nuestro compromiso de ampliar el parque de vivienda pública en el municipio, ofreciendo nuevas oportunidades de acceso a una vivienda asequible en el municipio", ha agregado el regidor.

En este sentido, el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez, ha indicado que "trabajamos para disponer de suelo destinado a la construcción de vivienda pública a través del nuevo Plan General que recogerá determinaciones específicas para que se pueda desarrollar más viviendas a precios asequibles".

Fondos europeos

La promoción de 20 viviendas en alquiler social cuenta con subvención de fondos europeos a través de un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, dentro del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos NextGenerationEU.

De estas 20 viviendas, cuatro estarán a disposición del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, destinadas a alojar temporalmente a personas o familias en situación de especial vulnerabilidad económica o social.

A las 51 viviendas cuya construcción comenzará en las próximas semanas, se sumarán 41 nuevas viviendas VPO, dos promociones de 20 y 21 unidades ubicadas en la Urbanización Los Jarales, actualmente en trámite de licencia, con inicio de obras previsto para 2026.

Estas actuaciones se desarrollan sobre suelos de titularidad privada que fueron enajenados por el Ayuntamiento con la condición de que se destinaran a vivienda pública.

Por su parte, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento dispone de Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Pública, en el que puede inscribirse cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos. La inscripción tiene una validez de tres años, renovable o modificable, y permite optar por las modalidades de venta o alquiler, indicando el número de dormitorios deseado.

Por otro lado, han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado que en los últimos años, a través de este Registro Municipal se han sorteado 44 viviendas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para su adjudicación.

Por último, el regidor ha recordado los avances de este año con la elaboración y aprobación definitiva del nuevo Plan de Vivienda y Suelo de Rincón de la Victoria, al igual que la tramitación de los nuevos instrumentos de ordenación urbanística (PGOM y POU) que regulan las actuales necesidades de vivienda pública.