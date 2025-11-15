Nuevo plan
Vélez-Málaga destina más de 196.000 euros a reforzar la seguridad vial
Del presupuesto total, 128.896,80 euros son subvencionados y se dedicarán al pago de la mano de obra, mientras que 3.105,60 euros corresponden a la aportación municipal para completar el coste salarial
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través del Área de Infraestructuras, destinará más de 196.000 euros al nuevo plan de reposición de pintura horizontal y mejora de la señalización para reforzar la seguridad vial en todo el término municipal. El proyecto está incluido dentro del acuerdo del Programa de Fomento de Empleo Agrario para Garantía de Rentas (PFEA) de 2025 y contará con un equipo de 12 oficiales y 68 peones. Los trabajos se desarrollarán en todo el municipio, en un plazo de ejecución de seis meses.
El concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, y el de Movilidad Vial, Celestino Rivas, han dado a conocer todos los detalles del plan, «el cual se iniciará en breve y supondrá una eficiente y notable mejora en la seguridad del municipio», según ha asegurado Claros. El proyecto prevé reponer, reforzar o mejorar la pintura y señalización horizontal existente, «y dotar a Vélez-Málaga de nuevos equipamientos en nuestras calles», ha añadido el delegado de Movilidad Vial. El presupuesto total alcanza los 196.450,80 euros: de ellos, 128.896,80 euros son subvencionados y se dedicarán al pago de la mano de obra, mientras que 3.105,60 euros corresponden a la aportación municipal.
