El Gobierno amplía 600 metros cuadrados la línea de playa en Chilches

El Gobierno de España está ejecutando distintas actuaciones para ampliar en 600 metros cuadrados la playa de Chilches, en el término municipal de Vélez-Málaga, que suponen una inversión de casi 50.000 euros.

Así lo ha explicado este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, durante una visita a la zona de obras acompañado por el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo, Ángel González, y responsables de la empresa que ejecuta los trabajos.

Javier Salas ha explicado que las obras, que se espera concluir en los próximos días, permitirán recuperar la costa en Torre Moya, en la playa de Chilches. Los trabajos los está realizando la empresa Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A., por un importe de 45.516,41 euros.

Los trabajos en la playa de Chilches implican la retirada de una tubería de fibrocemento. / L.O.

La obra

Los trabajos se están ejecutando en unos 200 metros, desde la rotonda donde confluyen la N-340, MA-3204 y la Calle Jacaranda, en dirección Vélez-Málaga, y discurren de forma paralela a la senda lateral y la carretera N-340.

La actuación principal consiste en retirar la tubería de fibrocemento dañada y en desuso, de 10 metros de largo, que además contiene amianto, para así evitar la contaminación del entorno y cualquier efecto perjudicial para la salud.

En total, se retiran 42 toneladas de residuos, se mueven 2.300 metros cúbicos de arena y se recoloca la escollera, lo que permite la recuperación de 600 metros cuadrados de playa.

Con esta actuación también se pretende recuperar como playa la zona donde actualmente se localiza dicha conducción, mediante el retranqueo y recolocación de la barrera de escollera existente. Así se garantizan la recuperación y la estabilidad de la playa en el litoral de dicho lugar.

Los trabajos se ejecutan en primera línea de la playa de Chilches. / L.O.

Regeneración

Esta actuación continúa las labores de regeneración de ese frente litoral de Chilches y supone una prolongación de las obras llevadas a cabo en 2022 y 2023, con importes de 108.000 y 47.496 euros respectivamente, lo que supone una inversión global en la zona que alcanza casi 204.000 euros.

Javier Salas ha manifestado que "el Gobierno de España mantiene su compromiso constante para la mejora del litoral con trabajos de mejora en playas de la costa de Málaga con aportes de arena y otras actuaciones".

Mantenimiento

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que "estos trabajos han llegado a todo el litoral gracias a contratos de mantenimiento que han supuesto en total una inversión de 2,1 millones de euros a través de los Fondos Next Generation, de los que 1,3 se destinan a la zona occidental y los otros 800.000 al litoral oriental”.

Javier Salas ha destacado que "esta cantidad es la de mayor cuantía destinada en un año para el mantenimiento y mejora de playas de la historia".

Otras actuaciones

El subdelegado ha recordado que "el Gobierno ha invertido 6,6 millones de euros en obras de emergencia tras los temporales sufridos los últimos años en la provincia y se está avanzando en proyectos de regeneración y estabilización del litoral por valor de 29 millones de euros en Málaga, Marbella, San Pedro de Alcántara, Torrox y Mijas".

"Ya han sido publicadas las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental de los Baños del Carmen, cuya obra ya está en licitación, y las actuaciones de Marbella y San Pedro, cuya licitación será en próximas fechas", ha señalado el subdelegado del Gobierno.