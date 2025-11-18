Investigan una oleada de asaltos violentos en viviendas rurales en Torrox

Conmoción en Torrox. Una oleada de asaltos este fin de semana en varias viviendas rurales repartidas por el término municipal ha sobresaltado a los vecinos del municipio con el mejor clima de Europa.

Una banda de al menos cuatro individuos encapuchados y armados con armas blancas sembró el pánico en varios diseminados rurales del término municipal durante la noche del viernes al sábado pasado.

Entre las 22.30 y las 02.30 horas, la banda asaltó varias viviendas de la zona del Carril de la Rejana, según publica el diario Sur. Los asaltantes llegaron a amenazar a una madre y a su hijo, ambos de nacionalidad extranjera, que se encontraban en el interior de una de las viviendas, sin llegar a herirles.

Los ladrones buscaban joyas y objetos de valor, y desvalijaron la casa rápidamente antes de emprender la huida. Los asaltos continuaron en otras viviendas de las inmediaciones durante varias horas más.

Nada más tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil, que ya ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, envió varias patrullas a la zona pero no lograron detener a los asaltantes.

Preocupación

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), mostró ayer su preocupación por los robos ocurrido durante el pasado fin de semana y expresó su solidaridad con los afectados. «Aun siendo hechos aislados y puntuales, no podemos dejar de mostrar nuestra inquietud», dijo.

Medina exigió «más medios humanos para el cuartel de la Guardia Civil de Torrox», y mostró la disposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo posible dentro de sus competencias, a través de la Policía Local.

Óscar Medina añadió que el Gobierno de España sigue sin dar respuesta al aumento de la plantilla de la Guardia Civil en Torrox, que también necesita mejorar y ampliar el actual cuartel. «Como alcalde, también soy partidario de endurecer las leyes y las penas ante la multirreincidencia en el delito de hurtos, así como de exigir al Gobierno español más respeto y dignidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», manifestó.

Falta de medios

El regidor recordó que el pleno del Ayuntamiento de Torrox ya aprobó en febrero de 2024 solicitar al Gobierno central el incremento de personal y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia y en particular en su municipio, ante el aumento de robos que se estaba produciendo en el medio rural. «Casi dos años después, seguimos sin ninguna respuesta», dijo el alcalde.

En aquella sesión, el portavoz del equipo de gobierno, José Manuel Fernández, ya aseguraba que el puesto de la Guardia Civil de Torrox «carece de los efectivos necesarios para un correcto desempeño con el objetivo de velar por la seguridad de nuestro municipio y de las poblaciones vecinas de Algarrobo y Sayalonga, a quienes también atiende».

Según el edil, esto supone un radio de actuación de alrededor de 80 kilómetros cuadrados y una población que supera los 30.000 habitantes.

Las autoridades piden a los vecinos extremar precauciones, mantener sus viviendas bien aseguradas y evitar dejar herramientas u objetos en el exterior que puedan facilitar la entrada a posibles delincuentes.