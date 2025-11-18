Estos son los premiados de la II Gala SuperArte de la Fundación Rincón

La Fundación Rincón celebrará este jueves, 20 de noviembre, la II Gala SuperArte, con el objetivo de reconocer el trabajo de personas, clubes y entidades del mundo del deporte, la cultura, la sanidad, la tecnología y la solidaridad, que son un ejemplo de superación.

En el transcurso de la II Gala SuperArte se premiará el talento y el trabajo a través de la entrega de seis premios englobados en otras tantas categorías, en una ceremonia con actuaciones musicales y muchas sorpresas, en la que estarán presentes los clubes y entidades que cuentan con el apoyo de la institución.

El evento se celebrará a partir de las 19.00 horas en el nuevo Teatro Carmen Granados ‘Anca Carmelina’, que se ha edificado en el antiguo Cine Imperial, en el corazón de Torre del Mar (calle Poniente, número 6). La gala nace con el espíritu de fomentar la cultura en la Axarquía, programando actuaciones de relevancia y dando prioridad a artistas y compañías del municipio y la comarca.

La II Gala SuperArte de la Fundación Rincón premia el talento y el esfuerzo del trabajo en equipo. / L.O.

Premiados

En esta edición, la II Gala SuperArte se premiará al presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, en el apartado de Gestión; al jefe de seguridad de Google, Bernardo Quintero, en Tecnología; a la surfista Sarah Almagro, en Deporte; al humorista gráfico Pachi Idígoras, en Arte; al médico Carlos San Román, en Salud; y a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Axarquía Afadax, en el ámbito Social. Además, la artista torreña María del Carmen Román recibirá una mención especial.

"Esta gala premiará el talento, pero especialmente el esfuerzo y el trabajo en equipo", ha manifestado el presidente de la Fundación Rincón, Manolo Rincón, durante la presentación del evento, junto a los dos embajadores de la institución, el exfutbolista del Málaga CF, Sergio Paulo Barbosa ‘Duda’, y el mítico entrenador de baloncesto, Pepe Laso.

"Siempre he dicho que las personas, por sí solas, no pueden llevar a cabo grandes proyectos. Las ideas se desarrollan a través de equipos de personas y por eso desde la Fundación Rincón patrocinamos y apoyamos a más de medio centenar de clubes de Torre del Mar, nuestro municipio, la Axarquía y toda Málaga", ha explicado Manolo Rincón.

La gala

En la gala, que será ofrecida en directo por Avatel a partir de las 19.00 horas, se entregarán los premios ‘Fenicio de Honor’, el burro que fue la mascota del Clínicas Rincón de baloncesto, a los galardonados de este año. "Los burros son únicos, animales que nuestros antepasados utilizaron hasta hace poco en la ayuda de la labor diaria. El burro es constante, bueno, esforzado, servicial y trabaja en equipo. Y estos son los valores que siempre he llevado a gala y que tratamos de fomentar desde la Fundación", ha explicado Manolo Rincón.

El cómico Tomás García y la periodista Mari Ángeles Salguero serán los conductores de una gala en la que habrá muchas sorpresas, arte, deporte, tecnología, humor, salud y, especialmente, mucha solidaridad, con la presencia del más de medio centenar de deportistas, colectivos y clubes a los que presta ayuda.

El origen

La Fundación Rincón Béjar nació en 2016 con el objetivo de contribuir al desarrollo social, deportivo y cultural de nuestro entorno. Desde su creación, la Fundación ha impulsado iniciativas que promueven los valores del deporte, comprometidos con nuestro municipio, la Axarquía y con toda la provincia de Málaga, con sus clubes y deportistas, apoyando a más de medio centenar de entidades deportivas en la actualidad.

La Fundación Rincón está multiplicando sus esfuerzos por realizar más tareas sociales, con becas de investigación en la Universidad de Málaga, donde se ha patrocinado recientemente el Festival FanCine, y nuevas colaboraciones con el mundo del arte y la sanidad, sin olvidar su vertiente deportiva.