Así cambiará el tráfico en la calle Arroyo Hondo de Vélez-Málaga

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga va a cambiar el tráfico en la calle Arroyo Hondo del núcleo veleño. La Junta Local de Gobierno ha tomado la decisión de adquirir una parcela de terreno en dicha calle para adaptarla a los parámetros estipulados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La parcela se encuentra en la confluencia de la calle Arroyo Hondo con la calle Cristo. Ese tramo de la calle es muy estrecho lo que hace que la circulación sea sólo en un solo sentido.

La idea del Ayuntamiento es ensanchar la calle en ese tramo para permitir la circulación de vehículos en ambos sentidos.

El Consistorio va a adquirir una parcela para retranquear el muro de cerramiento y ensanchar la calle. / L.O.

Actuación

El Consistorio ha comprobado que la alineación de la calle está fuera de ordenación por lo que ha decidido adquirir los terrenos para adaptarla a la normativa urbanística.

La actuación consistirá en adquirir los terrenos para retranquear el muro de cerramiento de la parcela con el fin de ensanchar la calle.

Plazos

"Ya se han iniciado los trámites, una vez se resuelva el primer paso burocrático comenzaremos las obras, que cambiarán la estructura de la calle, permitiendo una mejora clave en la circulación en el Centro Histórico. Se trata de una pequeña actuación que pone a fin a grandes problemas cotidianos, beneficiando a nuestros vecinos", según ha explicado el concejal de Urbanismo, Celestino Rivas (PP).

Una vez adquirido el terreno, se retranqueará el muro de cerramiento, que tiene una superficie de 24,50 metros cuadrados, lo que provoca la estrechez de la calle.