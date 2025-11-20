Frigiliana ordena su salida urgente de la Mancomunidad de la Axarquía

El alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), aprovechó su intervención en el pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía para solicitar «que se tramite con la máxima rapidez y diligencia» la petición para que este ayuntamiento de más de 3.000 habitantes deje de pertenecer al organismo comarcal. Considera que su localidad obtiene un «beneficio cero», puesto que ni siquiera depende del embalse de La Viñuela para disponer de abastecimiento de agua en alta.

La gota que colma el vaso para los dirigentes socialistas que están al frente del Ayuntamiento parte de una petición cursada este pasado verano. Al parecer, una expediente sancionador para retirar un equipo de sonido requería de un instructor. El Consistorio solicitó dicho servicio y la respuesta fue negativa «por carecer de medios personales». No obstante, con posterioridad, sí se detecta la opción de nombrar instructor, pero por segunda vez se deniega tal servicio.

«Eso fue hace unos días y, ya que sólo recibimos de la Mancomunidad el servicio mensual de una grúa canasta y ni siquiera consideramos que se realiza la adecuada promoción turística de la comarca, la opción que nos queda es la de marcharnos. Antes hemos exigido, también con rapidez y diligencia una lista con todas las retribuciones que existen en el organismo. Queremos saber con datos si faltan políticos y sobran funcionarios, o bien es al revés», defiende Herrero.

«Para una vez que pedimos un servicio y se nos niega, sabiendo que recientemente se ha contratado un arquitecto específicamente para un proyecto en Vélez. Luego llega un pleno como el que acabamos de celebrar, se quita el único punto donde íbamos a debatir un asunto sobre una modificación presupuestaria y nos tiramos tres horas debatiendo sobre Palestina u otros asuntos que no tienen nada que ver con la comarca. Y quedan fuera del orden del día temas tan urgentes como la solución al atasco diario que sufre la ciudadanía de la comarca cuando tienen que desplazarse por las mañanas a Málaga capital», amplía el munícipe.

Herrero señala que pedirá también la deuda que pueda tener el organismo, al objeto de liquidar la parte proporcional que le corresponda a su Ayuntamiento, aunque en su caso permanezca al día en cuestión de pagos.