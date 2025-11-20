Política
Frigiliana ordena su salida urgente de la Mancomunidad de la Axarquía
El alcalde, Alejandro Herrero, enumera una lista de motivos por los que considera que su municipio obtiene un «beneficio cero» de este organismo
El alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), aprovechó su intervención en el pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía para solicitar «que se tramite con la máxima rapidez y diligencia» la petición para que este ayuntamiento de más de 3.000 habitantes deje de pertenecer al organismo comarcal. Considera que su localidad obtiene un «beneficio cero», puesto que ni siquiera depende del embalse de La Viñuela para disponer de abastecimiento de agua en alta.
La gota que colma el vaso para los dirigentes socialistas que están al frente del Ayuntamiento parte de una petición cursada este pasado verano. Al parecer, una expediente sancionador para retirar un equipo de sonido requería de un instructor. El Consistorio solicitó dicho servicio y la respuesta fue negativa «por carecer de medios personales». No obstante, con posterioridad, sí se detecta la opción de nombrar instructor, pero por segunda vez se deniega tal servicio.
«Eso fue hace unos días y, ya que sólo recibimos de la Mancomunidad el servicio mensual de una grúa canasta y ni siquiera consideramos que se realiza la adecuada promoción turística de la comarca, la opción que nos queda es la de marcharnos. Antes hemos exigido, también con rapidez y diligencia una lista con todas las retribuciones que existen en el organismo. Queremos saber con datos si faltan políticos y sobran funcionarios, o bien es al revés», defiende Herrero.
«Para una vez que pedimos un servicio y se nos niega, sabiendo que recientemente se ha contratado un arquitecto específicamente para un proyecto en Vélez. Luego llega un pleno como el que acabamos de celebrar, se quita el único punto donde íbamos a debatir un asunto sobre una modificación presupuestaria y nos tiramos tres horas debatiendo sobre Palestina u otros asuntos que no tienen nada que ver con la comarca. Y quedan fuera del orden del día temas tan urgentes como la solución al atasco diario que sufre la ciudadanía de la comarca cuando tienen que desplazarse por las mañanas a Málaga capital», amplía el munícipe.
Herrero señala que pedirá también la deuda que pueda tener el organismo, al objeto de liquidar la parte proporcional que le corresponda a su Ayuntamiento, aunque en su caso permanezca al día en cuestión de pagos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- Diez kilómetros de retenciones en la A-7 en Rincón de la Victoria tras la avería de un camión
- El Gobierno amplía 600 metros cuadrados la línea de playa en Chilches
- El Parador de Nerja afronta su mayor reforma con 30 millones de inversión
- Aviso a navegantes: un dron ya vigila la actividad náutica en aguas de Maro
- Investigan una oleada de asaltos violentos en viviendas rurales en Torrox
- Detenido por estafa un empresario dedicado a la compra-venta de vehículos en Rincón
- La pesadilla que desbordó el río Benamargosa, un año después