Rincón exige al Ministerio de Transportes actuaciones urgentes en el carril de acceso a Cortijo Blanco

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una intervención urgente en el carril de acceso a la barriada de Cortijo Blanco, ante el alto riesgo que presenta el estado de la vía para la seguridad vial.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha explicado que "la situación es precaria y peligrosa, porque por aquí circulan muchos vehículos, especialmente los que acceden a la autovía desde Cortijo Blanco y las zonas aledañas, además de los vecinos del núcleo de Torre de Benagalbón que entran al municipio por este acceso".

Salado ha argumentado que los problemas de la carretera se deben "a la falta de mantenimiento de la autovía, especialmente en cuanto a las cunetas y los sistemas de drenaje, lo que ha provocado un estrechamiento y una curva peligrosa, agravados por las lluvias".

La carretera a Cortijo Blanco discurre paralela a la autovía A-7. / Google Maps.

Responsabilidad

El regidor ha explicado que "la responsabilidad de estas obras corresponde al Ministerio de Transportes ya que se trata de una carretera paralela al carril de aceleración de la Autovía A-7", por lo que exige una actuación urgente que garantice la seguridad vial.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria afirma que ya solicitó un primer requerimiento al Ministerio en enero, y un segundo en el mes de agosto. "Vinieron a raíz de la primera notificación, realizando labores de limpieza y desbroce de la zona, pero no han acometido ningún tipo de actuación más".

Actuación

El alcalde de Rincón afirma que es necesario "acometer la ampliación de la canalización y del embovedado existente, con el fin de ganar plataforma de calzada y eliminar el estrechamiento".

Por ello, el Consistorio vuelve a exigir obras de mejora, "ante el elevado riesgo de seguridad vial existente en un tramo que soporta un tráfico intenso y requiere una intervención inmediata".