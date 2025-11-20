Rincón de la Victoria ofrece 75 plazas en el Campamento PRAI de Navidad

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria abrirá el 24 de noviembre el plazo de inscripción para el Campamento del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y Primaria (PRAI) de Navidad.

En esta edición se ofertarán 75 plazas para menores de 3 a 12 años de a familias beneficiarias del programa PRAI. El campamento, gratuito, será del 22 de diciembre al 5 de enero de 2026 en el CEIP Carmen Martín Gaite de la localidad.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado «la importancia de este programa en periodos no lectivos, ya que facilita la conciliación laboral de las familias y proporciona un espacio de ocio y disfrute para los menores durante unas fechas tan especiales».

El campamento incluye servicio de desayuno, comedor, merienda, autobús, aula matinal (de 7:00 a 9:00 h), y aula de post-salida (de 15:00 a 16:00h), todas las vacaciones excepto los días festivos 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 16 de diciembre, en el Registro del Ayuntamiento o por vía telemática.