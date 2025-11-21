El Borge e Iznate declaran no potable el agua tras detectar cloratos en sus redes

Los municipios de El Borge e Iznate de la Axarquía han declarado no potable el agua de sus redes municipales tras haberse detectado cloratos, lo que ha motivado el reparto de agua embotellada para el consumo humano mientras se solventa la incidencia.

El distrito sanitario de la Axarquía, perteneciente a la Consejería de Salud, ha determinado que no es apta para el consumo humano el agua de las redes de ambos municipios, con cerca de un millar de habitantes cada uno.

Ello se debe a que han superado el límite de 0,7 mg/l establecido por el Real Decreto 3/2023, de obligado cumplimiento desde el 2 de enero de este año y que no figuraba en la normativa anterior, según ha informado este viernes la empresa pública Axaragua, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía.

Los cloratos son subproductos que pueden generarse en el tratamiento de potabilización del agua cuando se utilizan desinfectantes basados en cloro, como el hipoclorito sódico o el dióxido de cloro.

Controles sanitarios

Axaragua ha acordado con la autoridad sanitaria incrementar la frecuencia de control, incorporando mediciones mensuales específicas de cloratos en los veinte puntos de entrega del sistema, así como mantener una coordinación permanente con los ayuntamientos, responsables del control en sus redes municipales.

Desde inicio de año, Axaragua ha efectuado 21 análisis en los puntos de entrega del Sistema Viñuela–Axarquía, con destino a los 14 municipios a los que abastece en alta y solo se registró una superación puntual -0,73 mg/l- que no fue confirmada en la contramuestra, ha detallado.

La empresa cuenta con un anteproyecto de remodelación y mejora de la planta de tratamiento de agua potable, que permitirá adaptarse con mayor seguridad a los nuevos requisitos sanitarios establecidos en la normativa vigente.

Alcaldes

En un bando, el alcalde de El Borge informó este jueves a los vecinos de que, tras la recepción de un informe desfavorable sobre la presencia de cloratos en los depósitos, el agua procedente de dicha infraestructura no es apta para el consumo humano ni la preparación de alimentos. El suministro alternativo consiste en garrafas de agua que, previa recogida de tiques en el Ayuntamiento, se pueden retirar en los comercios del municipio.

Por su parte, el alcalde de Iznate, Gregorio Campos, comunicó este miércoles que las analíticas mostraban "una mejoría continuada", que dos depósitos presentaban valores correctos, pero en la red general había "restos mínimos de clorato" que impedían "por prudencia" levantar la restricción de consumo. Mientras tanto, se proporciona agua embotellada en puntos habilitados y se atiende a personas mayores o con movilidad reducida con reparto a domicilio.