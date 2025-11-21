El Morche inaugura el nuevo campo de fútbol ‘Antonio González’

El nuevo campo de fútbol Antonio González de El Morche ya es una realidad. Su inauguración reunió a cientos de vecinos y familias en un acto que puso en valor esta esperada instalación, situada en el complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, que encara ahora su segunda fase con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Al acto acudió también Pepi González Bueno, hermana del recordado dirigente y presidente honorífico del Club Recreativo El Morche, que da nombre al campo.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, destacó que esta apertura supone “un acto de justicia histórica con El Morche”, un club con 75 años de trayectoria. Aseguró sentirse “muy orgulloso de devolver a El Morche una reivindicación de más de 30 años”, y avanzó que, una vez completada la segunda fase, “va a ser uno de los campos más bonitos para uno de los clubes decanos de la provincia”.

Instalaciones dignas

La jornada comenzó con la presentación de los cerca de 120 jugadores de los siete equipos federados del CR El Morche. Después intervinieron su presidente, Jesús Ruiz ‘Julen’; el teniente de alcalde de El Morche, José Luis Ruiz; el concejal de Deportes, José Manuel Fernández; y el propio alcalde. Fernández mostró su “inmensa alegría y satisfacción del deber cumplido”, asegurando que “era una demanda del pueblo y del club desde hace muchísimos años, y hoy por fin es una realidad”. Para él, lo más importante es que “los niños y niñas puedan disfrutar ya de una instalación digna para practicar su deporte”.

El alcalde saluda a los niños participantes de la inauguración del campo en El Morche. / l.o.

Tras el reconocimiento a Pepi González, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa y realizaron el saque de honor del partido entre el CR El Morche y la Asociación Amigos del Deporte de Colmenar, en categoría cadete. También se rindió homenaje póstumo a Francisco Escobar, quien fue jugador, entrenador y directivo del club.

Inversión

El complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, cuya primera fase ya está terminada con una inversión de 5,5 millones de euros, ocupa más de dos hectáreas y media. El Ayuntamiento licitará próximamente la segunda fase, dotada con 4,5 millones. En la primera se construyó el campo de fútbol, se instaló el césped artificial, se ejecutó un aparcamiento subterráneo y se levantaron las estructuras de los edificios previstos, como vestuarios, zona comercial y pistas polideportivas.

En la segunda fase está previsto finalizar las gradas, los vestuarios y los aparcamientos, así como crear nuevas zonas verdes y jardines. Junto al campo de fútbol, con todas sus infraestructuras y un quiosco de acceso, se habilitará un vial interior que conectará el CEIP Los Llanos y el IES Alfaguar con las urbanizaciones Santa Rosa y Laguna Beach.