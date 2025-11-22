Asesinato
Asesinato en Rincón de la Victoria: un hombre detenido por la muerte de su exesposa de 60 años
El cuerpo de la mujer fue encontrado con signos de violencia y el arrestado presenta autolesiones. No hay denuncias previas por violencia de género
Laura Rubio
La violencia machista sacude de nuevo a la provincia de Málaga y deja una nueva víctima. Una mujer de 60 años, residente en Rincón de la Victoria, ha sido asesinada por su exmarido, que ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta, según han informado fuentes cercanas a la investigación.
La Guardia Civil ha confirmado a este diario el fallecimiento de una mujer por muerte violenta en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad, donde los vecinos han alertaron a las 10.20 horas al 112 de una pelea de una pareja en una vivienda. El servicio de emergencias dio aviso a la Policía Local, al instituo armado y se informó al Instituto Andaluz de la Mujer.
Fueron los agentes de la Policía Local de Rincón de la Victoria los que han encontraron el cuerpo sin vida de la mujer con signos de violencia, por lo que la Benemérita ha detenido al exmarido, quien presenta autolesiones, según han confirmado fuentes de la investigación. La investigación policial ha provocado el corte al tráfico durante esta mañana en la urbanización de Cotomar, mientras la Guardia Civil recopilaba pruebas en el domicilio.
Según fuentes de la investigación, la principal línea de investigación policial es violencia machista, aunque no constan denuncias previas. El levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal se ha realizado a las 14.10 horas.
El Ministerio de Igualdad ha informado que se encuentra recabando datos como presunto crimen machista este asesinato en Rincón de la Victoria. De confirmarse, este caso elevaría a doce las mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en lo que llevamos de 2025; lo que sería un total de 39 víctimas en toda España durante este año y de 1.334 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.
Quinta víctima del año
En el caso de confirmarse como crimen machista, sería la quinta víctima mortal por violencia de género en la provincia de Málaga este año.
El pasado mes se registraron dos casos, ambos en Marbella, en los que dos mujeres fueron asesinadas. Una de ellas, de 83 años, a manos de su pareja, de 84; y a principios de octubre, otra mujer, de 50 años, fue asesinada por su expareja, detrás de su lugar de trabajo.
En julio se registró el asesinato de una mujer en su vivienda de Fuengirola, donde se halló su cuerpo y el de su expareja, quien se suicidó después de acabar con la vida de la víctima con un martillo.
En febrero tuvo lugar el primer caso del año, se trataba de Lina, de 48 años, asesinada por su pareja en presencia de sus tres hijos antes de prender fuego a su vivienda de Benalmádena.
Minuto de silencio
El alcalde de Rincón de la Victoria , Francisco Salado, anunciado que el municipio guardará este domingo un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en una concentración pacífica a partir de las 12.00 horas en señal de repulsa.
Salado ha expresado su pésame a la familia y amigos de la mujer y ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa". A través de un mensaje en redes sociales ha invitado "a todas las mujeres a que no duden ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado en las redes sociales que las fuerzas de seguridad están "recabando datos" sobre la muerte violenta de esta mujer de 60 años y que la Guardia Civil había detenido a la pareja.
Llama al 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 202 010. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
