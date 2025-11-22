Rincón de la Victoria encenderá su alumbrado de Navidad el 5 de diciembre

La Navidad en Rincón de la Victoria 2025 ya está a la vuelta de la esquina, y el municipio vuelve a situarse como un destino imprescindible para quienes quieren vivir estas fechas con intensidad. Del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, vecinos y visitantes podrán disfrutar de casi 60 actividades repartidas por todos los núcleos urbanos. Música, tradición, ambiente festivo y propuestas para todas las edades darán forma a una programación que crece en variedad, calidad y duración. Este año, la agenda se vertebra en torno a tres pilares fundamentales: Presencia en todo el municipio, con actividades que llegarán a más barrios y espacios públicos; carácter social, impulsando iniciativas solidarias y colaborativas; y refuerzo de la oferta infantil y familiar, multiplicando casi por tres las actividades respecto a la edición anterior.

Novedades de la Navidad en Rincón de la Victoria 2025

La programación llega cargada de sorpresas, muchas de ellas pensadas especialmente para las familias. Una de las más esperadas es la Casa de Papá Noel, que podrá visitarse por primera vez del 13 al 18 de diciembre. Además, habrá visitas oficiales del 20 al 23, que requerirán inscripción previa. La ambientación y la experiencia estarán diseñadas con mimo para que los peques vivan un encuentro inolvidable con Santa Claus.

Otra gran novedad es el cambio del punto de salida de la Cabalgata de Reyes Magos, que este año partirá desde La Cala del Moral. Mantendrá su recorrido tradicional, pero en sentido inverso, permitiendo que las familias de La Cala disfruten antes del paso de Sus Majestades y aportando una forma diferente de vivir uno de los eventos más emocionantes de la Navidad.

Las bibliotecas municipales también se suman con un programa renovado de talleres familiares, que tendrán lugar de manera simultánea entre el 9 y el 12 de diciembre en Rincón, Benagalbón, La Cala y Torre de Benagalbón.

Actividades infantiles

Este año, el municipio pasa de 8 a 19 actividades para los más pequeños, todas distribuidas por los diferentes núcleos urbanos. Entre las propuestas destacan: Títeres y cuentacuentos en espacios culturales, espectáculos de animación, talleres creativos y participativos, el Trineo de Papá Noel, visitas guiadas a la Casa de Papá Noel y actividades deportivas, juegos y sorpresas navideñas.

Música, tradición y cultura

La programación cultural también llega cargada de opciones. Las tradicionales zambombás vuelven a ocupar un lugar protagonista, junto a conciertos, corales, agrupaciones locales y espectáculos para todos los públicos. Los belenes, tanto el Municipal como los organizados por asociaciones y colectivos, podrán visitarse durante todo el periodo navideño. Además, el municipio contará con: Teatro y espectáculos escénicos, conciertos de artistas locales y comarcales, corales y agrupaciones musicales, encuentros pastorales y mercadillos artesanales con asociaciones y centros educativos

Inauguración oficial el 5 de diciembre

La Navidad en Rincón de la Victoria abrirá oficialmente el 5 de diciembre, con la apertura del Belén Municipal en la Casa Fuerte Bezmiliana y el encendido del alumbrado en la Plaza Al-Ándalus. El acto incluirá música en directo, pastorales y la tradicional chocolatada que ya forma parte del inicio festivo del municipio.

Para cerrar la jornada, la artista Tamara Jerez ofrecerá el concierto inaugural, con un repertorio especialmente adaptado a estas fechas tan señaladas.