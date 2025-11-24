La Junta licita las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria

La Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que la convocatoria saldrá publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea y posteriormente en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía.

La obra contará con un presupuesto total de 15,2 millones de euros y el plazo de ejecución previsto para su construcción es de 22 meses.

El consejero de Sanidad ha manifestado que "el Gobierno andaluz cumple su palabra y muy pronto los rinconeros contarán con un nuevo centro de salud adaptado a las necesidades de hoy y también a las necesidades que puedan surgir en el futuro".

Rincón de la Victoria contará con un nuevo centro de salud. / Google Maps

Servicios

El nuevo centro de salud multiplicará por cuatro la superficie actual, contará con 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental.

Asimismo, el proyecto lleva aparejado la construcción de nuevas zonas de aparcamiento y "vendrá a mejorar la asistencia sanitaria que se presta a los vecinos y también la confortabilidad de los profesionales que desarrollan en él su trabajo cada día", según ha dicho el consejero Antonio Sanz.

Presentación del proyecto del centro de salud de Rincón de la Victoria en 2024.. / L.O.

Retraso

El segundo centro de salud de Rincón de la Victoria era una reivindicación vecinal de hace más de 15 años. El 21 de julio de 2021, el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó sendos protocolos con los alcaldes de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), y Nerja, José Alberto Armijo (PP), para la construcción de un centro de salud en cada uno de dichos municipios.

En función de dicho protocolo, los ayuntamientos debían ceder una parcela; regularizar su situación catastral, urbanizarla y contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución, que posteriormente recibiría el visto bueno de la Administración autonómica, de acuerdo con el programa funcional redactado por el SAS.

El proyecto

El Ayuntamiento de Rincón cedió una parcela de 3.800 m² situada en Huerta Julián, y redactó el proyecto del centro de salud, que presentó la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, el 15 de abril de 2024.

La Junta de Andalucía se comprometió a supervisar el proyecto y licitar las obras pero hasta ahora no han salido a concurso, cuando las del nuevo centro de salud de Nerja, comprometidas también en 2021, se licitaron el 27 de septiembre de 2023, por un importe 9.460.549,29 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

El Ayuntamiento rinconero se sentía agraviado y en agosto de este mismo año aprobó una resolución por unanimidad para exigir a la Junta de Andalucía el inicio de las obras, unas obras que ahora salen a concurso.