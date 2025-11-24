A prisión el detenido por matar a su mujer en Rincón de la Victoria

El hombre detenido el pasado sábado por presuntamente matar a su exmujer en Rincón de la Victoria ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Fuentes judiciales han informado este lunes de la decisión de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, que inicialmente ha determinado que la investigación se tramite como un asesinato. El arrestado, de 61 años, se ha acogido a su derecho a no declarar en sede judicial, han indicado las mismas fuentes antes de añadir que la causa la asumirá el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, que es el que estaba de guardia el día del crimen.

El alcalde de Rincón de la Victoria aseguró que la víctima seguía cuidando de su exmarido, que al parecer sufría una depresión

Los hechos se conocieron sobre las 10.20 horas del sábado, cuando vecinos de la zona de Cotomar alertaron al 112 de una pelea de una pareja en una vivienda. Hasta allí se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que intentaron entrar a la fuerza en el inmueble hasta que el presunto agresor les abrió voluntariamente. Al encontrar el cadáver de María Victoria, que presentaba heridas por arma blanca, y detuvieron al hombre.

Concentración y minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 60 años a manos de su ex pareja en Rincón de la Victoria / Gregorio Marrero

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, que asistió ayer a la concentración celebrada a las puertas del Ayuntamiento en memoria de la víctima, explicó que la víctima no estaba registrada en el Sistema Viogén y que no había presentado denuncias previas hacia su expareja: "Era una mujer muy buena, su relación no era mala; ella seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión, y le atendía, seguía visitándolo y apoyándolo en su casa".

Unidad frente a los argumentos negacionistas

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha condenado este lunes un crimen que la investigación de la Guardia Civil apunta a un nuevo asesinato de violencia machista, aunque ha advertido que este extremo deberá ser confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El representante del Gobierno en la provincia ha insistido en la importancia de "estar todos unidos" para luchar contra los "argumentos negacionistas" de la violencia machista, una violencia que considera “estructural” y que "no se debe permitir en una sociedad avanzada y libre". "Tenemos que luchar todos y todas desde la educación, desde la familia, desde la sanidad, desde la política de las administraciones contra esos argumentos negacionistas porque son los que amparan este tipo de violencia y son los que hace que siga perviviendo", ha abundado.