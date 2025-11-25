Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda de Torrox

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

EFE

Málaga

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox, han informado a EFE fuentes municipales.

