Dolor en Torrox: "Nada se pudo hacer para salvarlos"

Martes negro en Torrox, especialmente en los núcleos de El Pontil, en el casco histórico, y en El Morche, en el extremo más occidental del litoral del municipio. Multitud de vecinos lloran la muerte del matrimonio de origen marroquí formado por Said y Sadia, de 53 y 38 años de edad, así como de sus dos hijos varones, Mohamed y Mustafi, de 19 y 17 años. Los primeros llevaban casi 20 años residiendo en este término axárquico, por lo que la familia fallecida por un posible escape de gas estaba bastante integrada y era bastante conocida.

Al parecer, aunque las causas de los fallecimientos se investigan en este momento por parte de la autoridad judicial, un calefactor de gas recién adquirido este mismo fin de semana había podido originar el escape que habría generado las muertes por asfixia. En el entorno de la vivienda de El Pontil donde residían, después de haberse trasladado desde las inmediaciones del colegio de El Morche, muchos vecinos aludían a que el suceso podría haberse producido el lunes por la noche.

No obstante, hasta las tres de la tarde de este martes no se atrevió a derribar la puerta una de las vecinas de la familia, después de intentar sin éxito hablar por teléfono con el matrimonio. "Llamaba a uno y otro número y no había manera de que cogiesen los móviles. Pensó lo peor. Tiró la puerta y dio la voz de alerta. Nada se pudo hacer por salvarlos", señalaba a este periódico un residente en esta parte del centro urbano torroxeño.

Guardia Civil ante la vivienda de la familia fallecida. / Álex Zea

Jugaban al fútbol

Los dos hijos del matrimonio jugaban al fútbol. El menor militaba en uno de los equipos federados de la cantera del CD Torrox, mientras que el mayor había empezado a estudiar un ciclo formativo en Vélez-Málaga, al tiempo que se abría camino como peluquero, en un local de Torrox-Costa. El padre ejercía de agricultor y estaba orgulloso de que el hijo menor también se estuviese formando en un grado formativo en uno de los centros torroxeños.

Fuentes de la investigación argumentan que la mujer que consiguió acceder al apartamento donde la familia residía desde hace algo menos de un año vive en el inmueble superior al siniestrado. También han arrojado luz otros vecinos sobre lo conocida que era la familia. La madre ejercía de profesora de árabe y de religión, así como de español, para niños y niñas recién llegados desde tierras marroquíes.