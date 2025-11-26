Alcaldes de la Axarquía piden su inclusión en el Consorcio de Transportes

Un grupo de alcaldes de la comarca de la Axarquía han remitido una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que advierten del «grave déficit en el transporte público» y muestran preocupación ante «la drástica reducción del presupuesto destinado al Sipam (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial)» de la uva pasa de Málaga, por lo que reclaman, entre otros, la inclusión en el Consorcio de Transportes Metropolitano y rectificar el presupuesto destinado al Sipam.

La misiva está rubricada por los alcaldes de Almáchar, Totalán, El Borge, Iznate, Macharaviaya, Viñuela y Benamargosa.

En la carta, enviada por cada uno de los regidores explican precisan que «la distancia que separa a muchos de nuestros municipios de Vélez-Málaga -cabecera comarcal y sede del hospital de referencia- supone una dificultad añadida para miles de vecinos», según informa Europa Press.

«Si nos incluyeran en el Consorcio de Transporte Metropolitano, se reducirían los tiempos de desplazamiento, se ahorrarían costes y se garantizaría una movilidad justa y equitativa para toda la ciudadanía de la comarca», explican.

Por otro lado, muestran su «preocupación» por la «drástica reducción del presupuesto, que pasa, según el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026, de más de 100.000 euros a tan solo 10.000 euros».

«Usted, como malagueño, conoce bien el valor de este territorio y el esfuerzo de sus hombres y mujeres», inciden en el escrito. Añaden que el «Sipam de la Uva Pasa de la Axarquía, reconocido por la FAO en 2018 como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, representa una forma de vida, una tradición centenaria y un patrimonio cultural, agrícola y paisajístico único, que merece ser preservado y apoyado».

Reiteran su invitación a Juanma Moreno para visitar la zona y añaden que el recorte presupuestario previsto transmite un mensaje muy preocupante sobre la prioridad que su Gobierno otorga a este proyecto y a la Axarquía», aseguran. Por ello, piden a Moreno que «reconsidere esta decisión y rectifique el presupuesto destinado al Sipam, devolviéndole al menos el nivel de apoyo que venía recibiendo en ejercicios anteriores».

«No se trata solo de una partida económica, sino del respaldo institucional necesario para garantizar el futuro de un modelo agrícola sostenible, identitario y ejemplar, que representa a Andalucía dentro y fuera de nuestras fronteras».