Cuánto dinero recibirán los agricultores y ganaderos de Málaga afectados por el mildiu y la lengua azul

En los últimos meses, agricultores y ganaderos de la provincia, y del resto de la comunidad andaluza, han venido denunciando la aparición de enfermedades que estaban haciendo estragos en sus viñedos y en sus explotaciones ganaderas para las que pedían ayuda al Gobierno andaluz.

Pues bien. La Junta de Andalucía ha lanzado unas ayudas directas que suman 15,9 millones de euros para toda Andalucía en auxilio de los viñedos afectados por la proliferación de un hongo llamado mildiu y de las cabañas de ovejas y cabras afectadas por la lengua azul.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, en un encuentro celebrado en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Vélez Málaga con más de cuarenta agricultores y ganaderos de la comarca.

Navarro ha explicado que las ayudas, publicadas por el Gobierno andaluz el 13 de noviembre, permitirán a agricultores y ganaderos "mitigar las pérdidas provocadas por las plagas del mildiu en la vid y de la lengua azul en el ganado ovino y caprino", que ha alcanzado en la provincia de Málaga a productores de 2.330 hectáreas de viñedos cultivados en 69 municipios y de 248 explotaciones ganaderas.

Una hoja de vid afectada por el hongo mildiu. / L. O.

Viñedos

El Gobierno andaluz destinará 5,6 millones de euros para las indemnizaciones a viticultores andaluces, que podrán beneficiarse de ayudas de 325 euros por hectárea y que en el caso de las explotaciones malagueñas se han visto afectadas por el mildiu de la vid de manera desigual según las zonas.

Navarro ha lamentado que en la comarca de la Axarquía este hongo haya llegado a mermar el 62% de la producción de los viñedos "debido a que las lluvias en esta zona impidieron realizar los tratamientos adecuados en su momento para evitar esta enfermedad, que aun siendo común en este cultivo, cada campaña es variable y puede llegar a desarrollarse de manera muy virulenta".

La Junta inyectará un balón de oxígeno que beneficiará a los viñedos de la comarca más oriental de la provincia, alcanzando a 1.457 hectáreas de 23 municipios de la Axarquía, ha concretado la delegada del Gobierno.

La lengua azul ha matado a más un millar de cabras y ovejas en Málaga. / EL PERIÓDICO

Lengua azul

La Junta de Andalucía también ha lanzado ayudas directas a las cabañas afectadas por la lengua azul, que han provocado la muerte de más de un millar de ejemplares, según denunció en su día el secretario general de (UPA) Málaga, Francisco Moscoso.

Estas ayudas suman más de 10,2 millones de euros para toda la región, con una media de 8 euros por animal. Una cuantía que se puede ampliar hasta los 24 euros por animal, en cumplimiento de los requisitos recogidos en la orden publicada.

En la provincia de Málaga esta enfermedad vírica en los rumiantes ha impactado en mayor medida en el Guadalhorce y Ronda, afectando a 248 explotaciones ganaderas de 62 localidades. De ellas, 50 explotaciones se encuentran en 20 municipios de la comarca de la Axarquía.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria finaliza el próximo 1 de diciembre y serán tramitadas en régimen de concesión directa con un importe máximo por beneficiario de 50.000 euros, siendo compatibles con otras subvenciones.

Navarro ha recordado que estas ayudas son autofinanciadas por el Gobierno andaluz. Y ha recordado a los productores la importancia de llevar a cabo los tratamientos preventivos la próxima campaña en el caso de la vid, y que los ganaderos administren las vacunas a los animales para evitar males mayores.