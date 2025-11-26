Miles de vecinos de Torrox arropan a la familia Said Rabah e inician una colecta para repatriar los cuerpos de los cuatro fallecidos

Palabras de emoción y muchas lágrimas. Miles de torroxeños de toda condición, nacionalidad y religión arroparon este miércoles a la familia Said Rabah, cuyos cuatro integrantes fueron hallados muertos en su vivienda de la barriada del Pontil, en el casco histórico del municipio, a raíz de una posible fuga de gas.

A las diez de la mañana se abría la concentración convocada por el Ayuntamiento de Torrox con un silencio absoluto, apenas roto por los llantos de algunos familiares directos de las víctimas. Con posterioridad, representantes de la Comunidad Musulmana local procedían a leer un manifiesto con el que daban las gracias por las sentidas muestras de pésame recibidas por parte de un pueblo que ha demostrado estar "más unido que nunca".

Cartel con la información para donar para la repatriación de los cadáveres. / L. O.

Con posterioridad, los propios familiares indicaban que la intención de todos es la de proceder a la repatriación de los cadáveres a Marruecos, de manera que habrá que afrontar gastos de más de 7.000 euros. Por este motivo, de manera espontánea se ha iniciado una colecta ciudadana que parte del siguiente texto: "Estos días estamos viviendo un dolor inmenso en Torrox. Hemos perdido a una familia entera y todos sentimos este golpe como propio".

Recogida de ayudas

En ese escrito se relata que la propia Comunidad Musulmana ha puesto en marcha una recogida de ayudas "para poder repatriar los cuerpos y que la familia pueda despedirse de ellos como merecen. De verdad, gracias por la solidaridad tan bonita que está mostrando nuestro pueblo. En momentos así es cuando más orgullosos nos sentimos de Torrox", finaliza el texto.

En el documento que ya se puede encontrar en distintos puntos de información del municipio, así como en las redes sociales se indica: "Tras la tráfica pérdida de los cuatro miembros de la familia Said Rabah, vecinos de Torrox han puesto en marcha una iniciativa solidaria para colaborar con los gastos de repatriación a su país de origen. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al número de cuenta: IBAN ES82 2103 0233 3130 0100 42133. También pueden realizar las donaciones a través de Bizum al número 604 436 636.