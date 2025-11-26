Adivina qué municipio de Málaga repartirá este domingo 3.000 bocadillos de embutido de manera gratuita

El municipio de Colmenar celebra este domingo, 30 de noviembre, la Fiesta del Mosto y la Chacina, que este año cumple un cuarto de siglo. Y lo hará repartiendo 3.000 bocadillos de embutido y 1.000 litros de mosto.

El programa de actividades arrancará a las 11:00 horas con los bailes populares como las maragatas y la jornada de puertas abiertas que ofrece el Museo de la Miel, desde las 11.00 hasta las 14.00 horas. A partir de esa hora hasta las seis de la tarde también habrá un mercado artesanal en el camino de Málaga en el que también participan asociaciones del municipio.

Coincidiendo con el XXV aniversario, a las 11:30 horas se va a inaugurar una escultura en honor a la fiesta, obra de Rafael Bravo, en la puerta de la Cooperativa, en una de las entradas del pueblo.

La Fiesta de la Chacina y el Mosto de Colmenar contará con un mercadillo donde comprar productos locales para estas fiestas. / L.O.

Pregón y distinciones

A las doce del mediodía el cocinero Bosco Benítez, chef del programa ‘Tierra de Sabores' de Canal Sur, dará el pregón de la fiesta de este año.

A continuación se entregarán los premios 2025 otorgados por el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios Profesionales La Colmena a las empresas y personas que se han destacado por su labor este último año y al ganador de la Ruta de la Tapa.

Degustaciones

Tras la entrega de premios se repartirán 3.000 bocadillos elaborados con los embutidos artesanales de las diferentes carnicerías del pueblo y 1.000 litros de mosto. Además, se ofrecerán degustaciones en todos los puestos donde los visitantes pueden hacer sus compras de cara a la Navidad.

La Feria del Mosto y de la Chacina de Colmenar espera superar este domingo los 5.000 visitantes. / L.O.

La fiesta del Mosto y la Chacina también contará con las actuaciones de las Bandas de Música de Colmenar y Riogordo. Le seguirán los grupos de baile Escuela de Zaima y la Escuela de Verdiales de Colmenar.

Por la tarde, tendrá lugar el tradicional concurso de chacineros, el sorteo de lotes de embutidos entre los participantes de una encuesta y el concierto de Álvaro García las 16:30 horas.

Los visitantes también podrán disfrutar de la exposición de coches clásicos e históricos a cargo del Club al-Ándalus y comer en uno de los 16 bares y restaurantes que tiene la localidad.

Una tradición artesanal

La elaboración de las chacinas cuenta con un importante arraigo en Colmenar, que ha dado lugar a que las carnicerías y las industrias cárnicas del municipio sean famosas por su forma tradicional de elaborar embutidos como chorizo, morcilla o el salchichón.

Asimismo, Colmenar posee una gran riqueza en viñas y una amplia variedad de uvas, como la Moscatel, Pedro Jiménez, de Rey o Corazón de cabrito, y de todo ello surge la tradición de la elaboración de su exquisito mosto.

Precisamente, el municipio contará con 16 stands de empresas locales en los que se venderán los productos tradicionales de Colmenar, desde las chacinas hasta los quesos, la miel y los dulces artesanos.

Y todo ello sin olvidar que hace tan sólo unos días, la cooperativa Agammasur fue la quesería de la provincia de Málaga más laureada en el certamen mundial de quesos celebrado en Suiza, donde obtuvo una medalla supergold por su queso Curado Emborrizado Montes de Málaga y cinco medallas a otros tantos quesos elaborados en su planta de Colmenar. Sin duda un buen motivo para acercarse este domingo a la Fiesta de la Chacina y el Mosto de Colmenar.