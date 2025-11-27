Recaudan fondos para costear la repatriación a Marruecos de la familia fallecida en Torrox

Vecinos de Torrox e integrantes de su comunidad musulmana y de otros pueblos de la provincia han aportado fondos para costear la repatriación a Marruecos de la familia de cuatro integrantes que falleció el pasado martes al inhalar gas en su vivienda de la localidad malagueña.

El representante de la comunidad musulmana de Torrox, Ahmed El Gharbaoui Lahlal, ha informado a EFE de que han recogido la cantidad suficiente para abonar los gastos del traslado de los féretros de la familia Rabah a la provincia marroquí de Settat, en el centro del país, entre Casablanca y Marrakech.

Ultiman los trámites y este viernes se podría efectuar la repatriación, según el representante de la comunidad impulsora de la acción solidaria, que ha explicado que, siguiendo la costumbre, los cuerpos serán enterrados en aquella provincia marroquí, de la que es originaria la familia.

También ha querido agradecer la colaboración y el apoyo de todos tras esta tragedia que conmocionó a la población y por la que unas 300 personas guardaron este miércoles un minuto de silencio en Torrox en recuerdo de la familia. A la concentración acudieron numerosos ciudadanos marroquíes, entre ellos mujeres que lloraron la pérdida, y compañeros de instituto de los dos jóvenes fallecidos.

La causa del suceso fue la mala combustión, posiblemente de un calefactor, y un escape de gas de monóxido de carbono. Los servicios de emergencia recibieron a las 15.20 horas de este martes el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la calle Pontil, dentro del casco histórico de Torrox.

El 112 atendió una llamada de socorro que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda y solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida, ya habían fallecido el padre, Saiid, de 53 años; la madre, Saidia, de 38, y los hijos, Mohammed y Mustafa, de 19 y 17 años respectivamente.