Aprueban la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Caleta de Vélez

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha aprobado la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del puerto de Caleta de Vélez, con la que se optimizará la gestión de las instalaciones para favorecer la actividad y un desarrollo sostenible.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado las inversiones realizadas en los últimos años en el puerto Caleta de Vélez, con "cerca de seis millones en actuaciones en los últimos años que han modernizado sus instalaciones y han mejorado la calidad del servicio a los usuarios". "Estamos actuando en lo inmediato, pero también en una hoja de ruta que trace el futuro del puerto de Caleta de Velez como polo de atracción de empleo", ha señalado en alusión a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios.

Esta delimitación establece la ordenación funcional del puerto de Caleta de Vélez, determinando la zona de servicio portuario integrada por los espacios de tierra y agua necesarios para el desarrollo de las actividades, así como la asignación de usos a las distintas zonas que conforman el recinto portuario, ha indicado la Junta en un comunicado.

En el documento se detallan los usos que pueden desarrollarse en el espacio portuario atendiendo a las condiciones y potencialidades del puerto, así como a sus relaciones con el tejido local e integración en el sistema territorial para hacer posible un desarrollo sostenible compatible y eficaz en términos socioeconómicos. "Con todo ello, se crean las condiciones idóneas para el desarrollo dinámico de los espacios portuarios con la máxima rentabilidad social y económica de los activos públicos", han destacado fuentes de la Junta.

Varias embarcaciones de pesca en la Caleta de Vélez / EFE

El puerto de Caleta de Vélez, que fue transferido a la comunidad autónoma de Andalucía en 1983, consta de dos dársenas, una para uso pesquero y otra para embarcaciones de recreo con capacidad próxima a las 500 embarcaciones. El puerto deportivo de Caleta de Vélez cuenta con 274 amarres de eslora máxima de 20 metros y tiene un canal de entrada de anchura 80 metros.

Las actividades pesqueras se desarrollan en dos zonas del puerto, la zona de poniente, en torno a la dársena interior y el muelle adosado al dique de abrigo alcanzando los 35.519 metros cuadrados en los que se disponen las instalaciones y equipamientos precisos para el desarrollo de la función pesquera.

Mientras, las actividades náutico-recreativas se localizan en la dársena interior, en la zona oriental del puerto, donde se destinan superficies terrestres de una extensión aproximada de 3.830 metros cuadrados y cerca de 20.000 metros cuadrados de lámina de agua equipados con pantalanes fijos destinados a la flota recreativa. La superficie terrestre de uso náutico recreativo está distribuida entre los pantalanes y muelles de ribera asociados a esta actividad y el espacio en el que se sitúan las oficinas e instalaciones de servicio a los usuarios.

El puerto axárquico de Caleta de Vélez. / Álex Zea

Por su parte, las actividades auxiliares y complementarias de las pesqueras y náutico-deportivas corresponden a la construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones pesqueras y recreativas para las que se dispone área con una superficie 13.000 metros cuadrados.

De igual modo, para las actividades de carácter complementario de la función recreativa, se disponen, preferentemente, los espacios correspondientes a la segunda línea del extremo oriental del muelle de costa por su privilegiada posición respecto al núcleo urbano en una extensión del orden de los 3.000 metros cuadrados. Las explanadas de la segunda línea del frente del muelle de costa en su extremo occidental se dedican a este tipo de actividades de carácter auxiliar y complementario de la función pesquera y náutico-recreativa, incluyendo el estacionamiento de vehículos de usuarios portuarios y el área de autocaravanas de unos 2.300 metros cuadrados.

La superficie terrestre global destinada a las actividades auxiliares y complementarias resulta de este modo ligeramente superior a los 39.398 metros cuadrados.