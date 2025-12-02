Serán la envidia de muchas ciudades y pueblos de la provincia de Málaga. Las bandas de música de la Semana Santa de Vélez-Málaga tendrán un lugar donde ensayar todo el año.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado este martes que va a acondicionar una parte de un edificio municipal para que las bandas de música puedan ensayar todo el tiempo que necesiten con todas las comodidades posibles y sin molestar a los vecinos.

La iniciativa va a ser posible gracias a una ayuda de la Diputación de Málaga de 500.000 euros.

Obras

El Consistorio veleño ya ha adjudicado la redacción del proyecto de obra a la empresa Arquivelez SLP, por un plazo de dos a tres meses y un importe de 14.365 euros, para reformar varios espacios del edificio Mercovélez, con el fin de adecuarlo para que las bandas de música puedan ensayar.

La remodelación abarcará cuatro espacios del inmueble situados en la planta baja y en la planta alta de la nave lateral norte del edificio donde podrán ensayar las agrupaciones musicales de la ciudad: la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Caridad, la banda de cornetas y tambores Cristo del Mar, la banda de música Las Golondrinas y la Banda Municipal de Música de Vélez-Málaga.

Ayudas

La Diputación de Málaga financia estas obras con cargo al Plan de Asistencia Económica Municipal, que incluye otros 500.000 euros para la reurbanización de la calle Doctor Fleming en Torre del Mar, unos trabajos que incluyen la renovación de abastecimiento, saneamiento, red de iluminación, mobiliario y asfaltado de dicha calle.

En una visita institucional a Vélez-Málaga, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia de estos planes provinciales de financiación y ha rechazado las críticas de los grupos de la oposición sobre las ayudas a los municipios de la provincia.

"En los últimos cuatro años hemos transferido cerca de 480 millones de euros, una media anual de 120 millones. Nunca se había destinado tanto al municipalismo, porque fortalecer a los municipios es fortalecer a toda la provincia", ha dicho Salado.

Mercovélez

Pero el edificio de Mercovélez va a ser mucho más que un local de ensayo para las bandas musicales de Semana Santa. Este histórico edificio, que ha pasado por un sinfín de vicisitudes desde su construcción, albergará también la nueva sede de la Jefatura de la Policía Local.

Este proyecto será financiado con cargo a los fondos EDIL, unos fondos europeos a través de los cuales Vélez-Málaga recibirá 12 millones de euros que permitirán, entre otras actuaciones, reformar el edificio de Mercovélez para acoger la Jefatura de la Policía Local, las dependencias de Protección Civil y el Centro del Profesorado de la Axarquía.

Esta actuación lleva unos trámites diferentes ya que los fondos no se han adjudicado todavía de manera definitiva hasta que se cierre el plazo de presentación de alegaciones por parte de otras administraciones.

Sin embargo, una vez confirmada la financiación, la nueva Jefatura de la Policía Local será una de las actuaciones prioritarias para el equipo de gobierno municipal, que tiene previsto destinar las actuales instalaciones policiales a la construcción de un aparcamiento en el centro de la ciudad.