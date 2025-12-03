Fiesta de las Migas de Torrox 2025: Gastronomía, música y actividades para todos con Eva Ruiz y Javier Ojeda

La modelo de trajes de flamenca, profesora de danza clásica y presentadora de Canal Sur Televisión, Eva Ruiz, será la pregonera de la 44ª edición de la Fiesta de las Migas de Torrox, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre. El cartel del evento, diseñado por el creativo Daniel Escobar, anuncia una jornada llena de gastronomía, música y diversión, en la que el cantante Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, será el encargado de ofrecer el concierto principal. La noticia fue presentada por el alcalde de Torrox, Óscar Medina, y el concejal de Fiestas, Salvador Escudero, en un acto celebrado en el Bar Drake de la Plaza de la Constitución.

Medina destacó que la Fiesta de las Migas es "la feria gastronómica más importante de España" y animó a todos, tanto vecinos como visitantes, a disfrutar de este evento en el casco histórico de Torrox, donde podrán degustar gratis las típicas migas, ensaladilla arriera y vino local. A lo largo del día habrá actividades para todos los públicos, desde actuaciones locales hasta un ‘super tardeo’ para los más jóvenes.

Cartel de la 44 Fiesta de las Migas 2025 de Torrox. / l.o.

Cumple 44 años

Salvador Escudero, por su parte, recordó que esta fiesta cumple 44 años y se ha hecho cada vez más popular, con la participación de artistas de toda España e incluso de otros países. Además, el edil explicó que habrá una zona de aparcamiento especial para autobuses cerca del Convento de las Nieves y el cuartel de la Guardia Civil, así como un servicio de transporte desde el Hotel Iberostar, para facilitar el acceso a los asistentes.

El cartel de la Fiesta de las Migas 2025, una creación gráfica de Daniel Escobar, refleja la esencia alegre y luminosa del evento, manteniendo también el toque rural y tradicional de Torrox.

Entre las actividades destacadas, este año se celebró el concurso de vinos del terreno, que contó con una cata pública a ciegas. Los ganadores fueron Cristina Guerrero, Nieves Godoy y otros participantes. Los vinos ganadores serán repartidos gratuitamente junto con las migas y la ensaladilla el día de la fiesta.

El programa comenzará a las 11:00 horas del 21 de diciembre, con una gala en la Plaza de la Constitución, que incluirá actuaciones de coros locales y el grupo de Coros y Danzas de Torrox. A continuación, se entregarán los premios del II Concurso "Cuentos de Navidad", y Eva Ruiz dará su pregón, seguido del tradicional toque de caracola, que marcará el inicio oficial de la fiesta.

Programa de la Fiesta de las Migas 2025 de Torrox. / l.o.

A las 13:00 horas, los asistentes se dirigirán al Llano de la Almazara para disfrutar de las migas y el vino, acompañados de la música de la panda de verdiales Coto Tres Hermanas y la charanga torroxeña The Crumbs. Mientras tanto, en la Plaza de la Constitución, a partir de las 13:15 horas, el grupo Candela ofrecerá su zambomba navideña. A las 16:00 horas, Javier Ojeda protagonizará el gran concierto, y el evento terminará con un 'super tardeo' a cargo de los DJs Vicman Romero & Mike Sildavia desde las 18:00 horas, culminando con un espectacular castillo de fuegos artificiales a las 21:00 horas.